Concurso para crear la bandera de la ciudad

La Municipalidad de Esquel lanzó el concurso "Esquel Construyendo Identidad", una iniciativa que busca diseñar la primera bandera oficial de la ciudad a través de la participación de las instituciones locales.



Sonia Baliente, directora de Cultura, presentó los detalles del concurso, que convoca a instituciones locales —escuelas, clubes, asociaciones culturales y barriales— a presentar una única propuesta que represente la identidad de Esquel.



El concurso está destinado exclusivamente a instituciones formales. Cada entidad podrá presentar una sola propuesta. En el caso de las escuelas, se permitirá una propuesta por nivel educativo. La inscripción se realiza a través de un formulario online disponible desde hoy en las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Esquel y la Subsecretaría de Cultura.



Una vez inscriptas, las instituciones tendrán tiempo hasta el 15 de diciembre para entregar su diseño. El plazo de inscripción finaliza el 24 de octubre.



Durante el mes de enero, un comité evaluador compuesto por representantes del Concejo Deliberante, la Subsecretaría de Cultura, la Municipalidad y profesionales del arte seleccionará la propuesta ganadora. La bandera elegida será presentada oficialmente en febrero de 2026, en el marco del aniversario de la ciudad, el 25 de febrero.



El diseño debe incluir un máximo de tres colores, excluyendo el blanco y el negro como colores principales. Puede contener objetos representativos de la identidad de Esquel, pero no se permite el uso de símbolos como armas. Además, debe respetar un formato específico y presentarse según lo establecido en el reglamento, que incluye detalles como medidas, tipo de sobre y documentación requerida.



El único premio será el honor de que la bandera ganadora represente oficialmente a Esquel, siendo izada en instituciones públicas y actos oficiales.



Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Cultura a través de sus redes sociales o medios de contacto oficiales.