Netflix filma en Bariloche y Rodrigo de la Serna agradece a los bomberos de la ciudad

Netflix filma un thriller sobre Aníbal Gordon en Bariloche, con más de 300 extras locales y la participación de Matías Recalt y Camila Peralta, además de Rodrigo De la Serna. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Netflix sigue consolidando su apuesta por producciones de gran envergadura con un thriller histórico centrado en Aníbal Gordon, uno de los personajes más controvertidos de la Argentina de los años 70. La serie contará con Rodrigo de la Serna como protagonista, junto a Matías Recalt y Camila Peralta.

 

Tras comenzar el rodaje en Buenos Aires, la producción se trasladó a Bariloche, donde se filman varias secuencias que incorporan los paisajes locales como parte del universo visual de la serie. Desde el 24 de septiembre, la ciudad patagónica se convirtió en escenario principal y generó trabajo para más de 300 extras locales, según informaron desde la municipalidad.

 

Durante los primeros diez días de filmación en Bariloche, Rodrigo de la Serna compartió un mensaje de agradecimiento a los voluntarios de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad, quienes colaboraron activamente en las grabaciones, destacando la importancia de la participación comunitaria en el proyecto.

 

La serie promete combinar historia, suspenso y acción, mostrando la Argentina de los años 70 y proyectando a Bariloche como un escenario de relevancia internacional dentro de la narrativa visual de Netflix.

 

 

R.G.

 

