07 de Octubre de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

Danzas árabes e identidad local se plasman en la obra "Latidos del desierto"

Los días viernes 10 y sábado 11 de octubre a las 21 horas en El Cedro, restaurant ubicado en calle Rivadavia 825, se potenciará la gastronomía de oriente con danza y poesía de Gibran K. Gibran.
Mariela Amaturi y Solange Kerbage presentan en Esquel una nueva propuesta de danza árabe y fusión, “Latidos del desierto”, espectáculo que realizarán los días viernes 10 y sábado 11 de octubre a las 21 horas en El Cedro, restaurant ubicado en calle Rivadavia 825.

 


“Somos bailarinas, amigas de la vida y de la danza”, detallaron en Red43: “Gibran K. Gibran es un hilo conductor en esta propuesta, en nuestro caso narramos a través del cuerpo, nuestro cuerpo es nuestra herramienta de comunicación, y es como la manera que tenemos de llegar al espectador con un discurso, con un posicionamiento, en este caso tomamos la poesía de Gibran Khalil Gibran, porque es uno de los poetas más emblemáticos del Líbano, y justamente tiene un par de poemas muy abocados a esto que tiene que ver con el latir del corazón, el resurgir, la luz”.

 


La obra contará con dos presentaciones, ya que el espacio es íntimo, y los agregados de cada bailarina especialista en tango y flamenco: “La idea es llevar al espectador a estos paisajes del desierto, esta calidez que tiene Medio Oriente, con distintos ritmos, distintos géneros”.

 


La danza árabe, igualmente, es el hilo conductor: “La danza árabe y nuestro Líbano, que para nosotros Líbano es todo. Sí, es lo que nos aúna de alguna manera, lo que nos enraíza, y como siempre decimos, saber de dónde venimos, la importancia del origen, la importancia de recuperar siempre y tener muy presente la memoria de nuestros ancestros, llevar este legado tan importante a través de la danza, y la gastronomía, porque lo hacemos en casa, que es el cedro, que es una casa familiar, digo yo, porque va mucho más allá de un comercio, donde la gastronomía tiene mucho que ver con el amor, con las recetas de la familia”.

 


