El pádel esquelense festeja el campeonato de menores y apunta al Torneo de Veteranos

La Asociación de Pádel del Chubut, junto a Matías Taccetta y Hernán Maciel, dieron la bienvenida y felicitaron a Josefina Parodi Assef quien se consagró campeona en el Torneo Nacional de Menores.

En conferencia de prensa, Josefina comentó: "La pasé muy bien junto a mi compañera Abigail de Rawson. Los partidos estuvieron difíciles porque hay muy buen nivel allá".

El intendente Matías Taccetta destacó la importancia de apoyar todas las disciplinas deportivas, apostando al crecimiento integral del deporte en la ciudad. También agradeció a Chubut Deportes por su colaboración constante, y subrayó el rol fundamental de las categorías formativas: “Acá está el ejemplo, una niña de Esquel que llega a ser campeona nacional, no es poca cosa”. Dijo que el objetivo es consolidar a Esquel como capital del turismo deportivo, pero también como semillero de grandes atletas.



Por su parte, Karin Bestene, referente de APACH, valoró el trabajo con el municipio y Chubut Deportes: “Por primera vez se hizo un clasificatorio de menores, lo cual fue un desafío. Logramos el tercer puesto a nivel nacional por equipos en el torneo de menores”.

Bestene también confirmó que ahora se preparan para el Nacional de Veteranos, con una histórica participación: “Viajamos con 26 parejas, 52 jugadores, de los cuales el 70% son de Esquel”. Una de esas representantes es Lidia Franco, quien volverá a competir en Córdoba este año. “Es muy lindo llegar a un complejo con 8 o 10 canchas cubiertas de vidrio. Es como aprender a jugar de nuevo. Acá tenemos una sola cancha de vidrio. Allá las condiciones son totalmente diferentes, pero nos adaptamos y vamos con todo”.

Esta semana los jugadores de la categoría de veteranos estarán partiendo la ciudad de Córdoba para disputar el Torneo de Ladies y Veteranos, a realizarse del 10 al 13 de octubre.

