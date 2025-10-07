12°
15° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
07 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El ISFD N° 809 celebra 30 años con un nuevo Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales

El instituto conmemora su 30° aniversario con el XVI Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales, tres jornadas abiertas de reflexión y celebración sobre la formación docente en la región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de los 30 años de creación del Instituto Superior de Formación Docente N° 809, la comunidad educativa se prepara para realizar el XVI° Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales, bajo el lema “De Escuela Normal a Educación Superior: una historia de formación de educadores”.

 

El evento se desarrollará los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de octubre, y propone recuperar y celebrar la trayectoria de una institución clave en la formación docente de la cordillera y la meseta chubutense.

 

“Lo pensamos como una oportunidad para renovar el compromiso con la educación pública superior y propiciar espacios de análisis y diálogo sobre los desafíos de la formación docente en el contexto actual”, expresaron desde la organización.

 

Durante las dos primeras jornadas, lunes 13 y martes 14 de octubre, de 18 a 22:30, se realizarán mesas de trabajo simultáneas y optativas en torno a temáticas transversales que atraviesan las prácticas de enseñanza en todos los niveles y modalidades. Entre ellas se destacan la Educación Sexual Integral (ESI), la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), la Inclusión, la Educación y Memoria, la Educación Ambiental Integral (EAI) y las condiciones laborales de la docencia.

 

Finalmente, el miércoles 15 de octubre tendrá lugar el acto académico de aniversario y la conferencia central, dedicada a recorrer la rica historia de la Escuela Normal Nacional “República de Costa Rica” desde 1951 hasta la actualidad, en su continuidad institucional con el ISFD N° 809.

 

Si bien todas las actividades son libres y abiertas a la comunidad, quienes deseen recibir certificación deberán inscribirse previamente y acreditar asistencia a las tres jornadas. El encuentro cuenta con el auspicio del Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, bajo Expte. N° 2949/25, y certifica 16 horas reloj.

 

Asimismo, se invita especialmente a docentes y técnicos egresados, tanto de la Escuela Normal como del Instituto 809, activos o jubilados, a participar del Acto Aniversario, que se realizará el miércoles 15 a las 18:30.

 

Desde la institución extienden la invitación a toda la comunidad educativa y al público en general para acompañar esta significativa celebración.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sorpresivo cambio del Gobierno: El feriado de octubre se traslada y recupera su nombre
2
 El Municipio de Esquel se compromete con el embellecimiento edilicio de la Escuela N° 112
3
 Accidente mortal en Lago Puelo: Qué se sabe hasta ahora sobre la colisión en la Ruta 16
4
 Incendio vehicular: Una camioneta fue consumida por las llamas
5
 En un allanamiento, secuestraron elementos denunciados como robados
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -