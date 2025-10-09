10°
Jueves 09 de Octubre de 2025
Hugo “El Duende” Garnica llega a Esquel con su gira nacional “La Ruta del Olvidao”

El próximo viernes, llega a la ciudad el artista que combina la fuerza del folklore tradicional con una mirada contemporánea y profundamente humana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Peña de Manqui presenta, en una noche imperdible, al músico y compositor Hugo “El Duende” Garnica, artista de trayectoria nacional que llega a Esquel en el marco de su gira “La Ruta del Olvidao”, un recorrido por las raíces más profundas del canto popular argentino.

 

El evento será en Los Carreros, Avenida Ameghino 2888, el viernes 17 de octubre a las 21 horas.

 

El encuentro promete una velada cargada de emoción, música y baile, con la participación de grupos de danza locales y la calidez de una peña pensada para celebrar la identidad y el reencuentro con nuestras tradiciones.

 

La entrada anticipada tiene un valor de $30.000

 

Reservas: 2945-64-7400 (WhatsApp)

 

Organiza: La Peña de Manqui
Producción: Kabir Producciones

 

