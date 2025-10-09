Hugo “El Duende” Garnica llega a Esquel con su gira nacional “La Ruta del Olvidao”

La Peña de Manqui presenta, en una noche imperdible, al músico y compositor Hugo “El Duende” Garnica, artista de trayectoria nacional que llega a Esquel en el marco de su gira “La Ruta del Olvidao”, un recorrido por las raíces más profundas del canto popular argentino.

El evento será en Los Carreros, Avenida Ameghino 2888, el viernes 17 de octubre a las 21 horas.

El encuentro promete una velada cargada de emoción, música y baile, con la participación de grupos de danza locales y la calidez de una peña pensada para celebrar la identidad y el reencuentro con nuestras tradiciones.

La entrada anticipada tiene un valor de $30.000

Reservas: 2945-64-7400 (WhatsApp)

Organiza: La Peña de Manqui

Producción: Kabir Producciones

