Desafío Capri, hasta mañana al mediodía habrá tiempo para inscribirse con precios bonificados

Quedan apenas 24 horas para anotarse en una carrera emblemática con precios bonificados. La idea original era cerrar el link cuando llegaran a los 200 corredores, pero pasaron cosas.

El pedido fue unánime. No cerrar el link, dejar abierta la posibilidad de correr a un precio módico por unos días más.

Y ocurrió lo que se sabía de entrada. Que iba a ser una avalancha de corredores dispuestos a llegarse hasta Esquel en el mes de mayo. En plena temporada baja, recontra baja, donde solo el deporte salvará a una economía en decadencia.

Este miércoles 24 de diciembre, en la previa de la Navidad, se cerrarán las inscripciones para esta primera tanda de corredores quienes abonarán apenas 35 mil pesos para participar en cualquiera de las tres distancias y, encima, con la remera oficial de regalo.

Será a las 12 del mediodía donde se bajará el link y ese link se abrirá recién en febrero, vaya uno a saber con qué valores. Por ello, es ahora o nunca.

La 13° edición del Desafío Capri superó ampliamente las expectativas. La idea original era cerrar el link apenas llegaran a los 200 corredores inscriptos a un precio por demás módico, si lo comparamos con todo lo bueno que ofrece año tras año el Desafío Capri que se correrá en tres distancias: 12km, 17km y 21km.

Las inscripciones se abrieron el día 15 de diciembre, a las 20 hs y, en apenas 12 horas se superaron todas las expectativas.

Pablo Nahuelquir prendió su celular apenas se levantó y el pedido fue unánime. “Por favor, dejá abierto el link por unos días más”. No todos podían pagar o hacer transferencias, pero todos quiere ser parte de esta fiesta del Trail. Y la plata del aguinaldo sirvió para eso.

Y si el número original era un cupo máximo de 200 corredores con valores bonificados (35 mil pesos para cualquiera de las distancias), debemos señalar que al día de hoy ya superaron los 350 corredores, donde apenas 100 de ellos son de Esquel, por ende Turismo Deportivo asegurado.

Y cuando haya elecciones, Pablo Nahuelquir debería ser el mandamás del Ministerio de Turismo Deportivo de Sudamérica.

Y no creo estar tan equivocado.

ES AHORA O NUNCA

Para los atletas que todavía no se anotaron a esta carrera podrán hacerlo a través del siguiente link: DESAFIO CAPRI – PRECIO BONIFICADO