El Río Tigre fue escenario de un encuentro de kayak, tradición y memoria en Palena

Con el objetivo de entrelazar el deporte de aguas blancas y la identidad colona, se llevó a cabo el "Tigre Fest, cultura y tradición", organizado por la Junta de Vecinos El Tigre. Esta primera edición logró reunir a vecinos, autoridades y deportistas en una jornada marcada por el espíritu de camaradería y la seguridad.

La actividad central consistió en una bajada de 5 kilómetros por el Río Tigre, en la que participaron siete kayakistas: cinco representantes de la zona y dos integrantes de la Escuela Municipal de Kayak de aguas blancas de Trevelin, Argentina.

Dada la complejidad del río y el hecho de que algunos palistas no habían podido reconocer el terreno previamente, el descenso se realizó al principio y en las partes más complejas de forma conjunta. Los participantes priorizaron el acompañamiento mutuo y la navegación segura a través de los siete rápidos que caracterizan este tramo, dejando el aspecto competitivo exclusivamente para un sprint final en el último rápido. Los puestos del 1° y 2° lugar fueron para los representantes de Trevelin, Guillermo Toro y Elisabet Blanco Wegrzyn y el 3° lugar para un kayakista local de Alto Palena, Freddy Bolt.

Juan José García Hernández, Director de Deportes de Alto Palena, resaltó que el evento —identificado con el distintivo "7R" por sus siete rápidos— nace para fortalecer el tejido social: "Este evento se llama Tigre Fest, cultura y tradición, ya que busca rescatar las vivencias de nuestros colonos y, a la vez, promover el deporte. Estamos muy contentos por esta primera edición y por la participación de comunas cercanas e internacionales que vinieron a enriquecer esta fiesta", señaló García Hernández.

El funcionario también destacó el valor emocional para los vecinos: "Muchos vienen hoy a hacer comunidad, a compartir charlas y ceremonias que les traen recuerdos, como el cruce de carretas con bueyes, conmemorando también a seres que ya no están".

El evento contó con la presencia del alcalde Julio Delgado Retamal y la participación de vecinos y autoridades locales. La seguridad estuvo garantizada por un despliegue de Carabineros y equipo de rescate, quienes apoyaron el desarrollo de la prueba deportiva. Luego de la jornada deportiva se inauguraron puestos de comida y bebida, se organizó un concurso de hacheros y culminaba con chamamé.

Durante la jornada, se vivió un momento de profunda emoción al recordar a Melanie “Mel” Kurtz, kayakista extranjera que estaba muy vinculada a los ríos de la zona y residía en Futaleufú, respetada y querida por sus pares, quien falleció en este mismo río en 2023. Al cumplirse un nuevo aniversario de su partida en fechas cercanas a este festival, los presentes rindieron tributo a su memoria y a su vínculo con las aguas de la región.

Material fotográfico proporcionado por Marcelo Campari Vásquez

E.B.W.