Incendio de interfase: El fuego avanzó cerca de viviendas y demandó un fuerte operativo

El principio de incendio ocurrió el viernes cerca de las 12:30 horas en el Camino Vecinal Bernardo Azocar, en la zona de Rincón de Lobos (El Hoyo).

Desde Bomberos Voluntarios informaron que tres móviles se dirigieron al lugar tras recibir el aviso. Al arribar, constataron un incendio de interfase, es decir, un foco que se desarrolla en el límite entre zonas rurales y viviendas, lo que elevó el nivel de riesgo.

Inmediatamente se desplegaron tres líneas de ataque para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia las casas cercanas. Tras un intenso trabajo, el incendio fue controlado, extinguido y se realizaron tareas de enfriamiento para evitar posibles reinicios.

En el operativo participaron además la Brigada de Incendios Las Golondrinas, Policía, GRIM y Protección Civil El Hoyo.

Desde el cuartel recordaron la importancia de extremar precauciones al utilizar herramientas que puedan generar chispas cerca de pastizales secos, especialmente en esta época del año.

Asimismo, se recordó que las quemas están prohibidas, y que se encuentran vigentes las Ordenanzas Municipales N° 065/2020, 088/2021 y 03/2025, que regulan las quemas a cielo abierto y establecen sanciones para quienes incumplan las normas.

Ante cualquier foco o columna de humo, se debe alertar de inmediato a Bomberos (100), Brigada de Incendios (105 o 4471914).

