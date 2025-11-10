Convocan a nuevos puestos gastronómicos para la temporada en Corbata Blanca

La Municipalidad de El Hoyo anunció la apertura de una convocatoria pública para la licitación de seis espacios gastronómicos (tres puestos fijos y tres foodtrucks) en la base de la Catarata Corbata Blanca, uno de los principales atractivos turísticos de la Comarca Andina.

El llamado busca potenciar la oferta del lugar durante la temporada de verano 2026, ofreciendo una experiencia completa entre naturaleza, sabores y productos artesanales.

Los rubros habilitados para los puestos de alimentos incluyen:

Fruta fina: copas, ensaladas, fruta fresca y licuados.

Bebidas sin alcohol: agua, jugos naturales, batidos, licuados y helados artesanales.

Dulces y productos regionales.

Mientras que para los foodtrucks, los rubros a cubrir serán: panificados y repostería artesanal, hamburguesas, lomitos, sándwiches, papas fritas y ensaladas mixtas, pizzas, empanadas, panchos y otros platos rápidos.

Los pliegos pueden adquirirse en el Área de Rentas de la Municipalidad de El Hoyo, del 10 al 17 de noviembre de 2025, con un costo de $10.000.

La entrega de sobres deberá realizarse hasta las 10 hs del 17 de noviembre en la Oficina de Turismo (Ruta Nacional Nº40, km 1901).

Para consultas y más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Oficina de Turismo al 294-4471115 o 294-4413227.

O.P.