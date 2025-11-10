19°
Lunes 10 de Noviembre de 2025
Llega una nueva edición de la varieté circense en el Auditorio Municipal

El viernes 14 de noviembre, a las 21horas puntual, en el Auditorio Municipal de Esquel se llevará a cabo una nueva edición del espectáculo “La Varieté”, con circo y música para toda la familia.
El viernes 14 de noviembre, a las 21horas puntual, en el Auditorio Municipal de Esquel se llevará a cabo una nueva edición del espectáculo “La Varieté”, con circo y música para toda la familia.

 


Llevada adelante por ETRA Circo, la propuesta se llevó a cabo en julio de este año y en esta nueva edición habrá nuevos números artísticos de la región.

 


Mauro Riesco contó en Red43 que la propuesta busca “un poco juntar el circo local, y esta varieté es exclusiva de circo, así que nos acompañan artistas locales circenses de excelente calidad, y también tenemos músicos que ambientan a circo”.

 


La varieté anterior tenía teatro y música también, pero esta vez el enfoque es distinto: “Tenemos números de payasos, tenemos números de acrobacias aéreas, tenemos clown, hay como varias cositas malabares, todo lo que se puede ver en un circo. La idea de promover el circo es darle a la gen te este maravilloso mundo del circo, y que sepan que también hay gente acá haciéndolo”.

 

Las propuestas artísticas:

 


- ARUMA CIRCO. Una compañía de circo contemporánea.
- Tama en acrobacias aéreas (tela).
- Agus en acrobacias aéreas (trapecio).
- Matzi y Marco, un dúo clown.
- NOMADAS MUSIC PROYECT musicalizando en vivo-
- Cedrón (de Etra circo) presentando y conduciendo la noche.

 


Las entradas se solicitan escribiendo al Instagram de @etra.circo o al whatsapp 2945-465048
Los valores de las entradas son: Promoción de 2X 20 mil pesos y anticipadas a 12 mil. En puerta 14 mil.
Sigan a ETRA CIRCO en Instagram (@etra.circo) y entérense de más.
 

 

 

