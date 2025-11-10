14°
Lunes 10 de Noviembre de 2025
10 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Ejercicios militares con blindados y movimientos nocturnos del 11 al 15 de noviembre

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 "Coraceros General Pacheco" informó que las maniobras se realizarán en Esquel, Trevelin, Aldea Escolar, el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas.
Por Redacción Red43

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 "Coraceros General Pacheco" emitió un comunicado oficial dirigido a los medios de comunicación social con el propósito de informar a la ciudadanía sobre la realización de ejercicios militares de considerable magnitud en su zona de influencia.

 

El mensaje, firmado por el Jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3, Teniente Coronel Marcelo Javier Lagraña , está dirigido a la población de Esquel, Trevelin, Aldea Escolar y zona de influencia en la Comarca Andina.

 

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 comunica que las maniobras se llevarán a cabo desde el día 11 hasta el 15 de noviembre. Los ejercicios abarcan un amplio espectro de actividades y un importante despliegue logístico.

 

Específicamente, los ejercicios incluyen:

 

  • Movimientos diurnos y nocturnos.
  • Desplazamientos de vehículos blindados.
  • Movimiento de vehículos a rueda.
  • Desplazamiento de personal a pie.

Zonas de Cobertura de las Maniobras

 

Las actividades militares no se circunscribirán a una sola área, sino que se desarrollarán en varias zonas estratégicas, incluyendo el Parque Nacional Los Alerces y sus áreas aledañas, así como el Campo de Instrucción Militar.

 

Las áreas donde se registrarán los desplazamientos y las maniobras son:

 

  • Laguna "Willmanco".
  • Sector "Tres Arroyos".
  • Localidad de Los Cipreses.
  • Aldea Escolar.
  • Sector Sur Parque Nacional "Los Alerces".
  • Sectores próximos a la Ruta Nacional Nro 259 y Ruta Provincial Nro 71.

La comunicación emitida por el Ejército Argentino en Esquel el 10 de noviembre de 2025 busca mantener informada a la ciudadanía de la localidad y parajes de la Comarca Andina, para que se tomen las precauciones necesarias ante el inusual tránsito de vehículos militares durante los días mencionados.



T.B

 

