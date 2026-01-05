Ola de calor en la Comarca Andina: Así estará el primer lunes del año

Este lunes 5 de enero de 2026 en la Comarca Andina se presentará un día caracterizado por temperaturas cálidas y un cielo mayormente nublado. Tras un inicio de año con temperaturas extremadamente altas, se espera que el calor continúe, aunque con algunos alivios a lo largo de la jornada.

Pronóstico para el lunes 5 de enero

La jornada arrancará con temperaturas que comenzarán a subir rápidamente. A las 8 am, el termómetro ya marcaba alrededor de 21°C, con una sensación térmica similar. Aunque la temperatura no será excesivamente alta en el inicio del día, el sol se hará presente con fuerza hacia el mediodía, cuando el termómetro podría alcanzar los 31°C y la sensación térmica se acercará a los 29°C.

Durante la tarde, se prevé que las nubes se mantengan en el cielo, pero las temperaturas seguirán ascendiendo, alcanzando los 33°C entre las 14 y 17 horas. A pesar de las nubes, el calor no afloja, y la sensación térmica será de unos 31°C. Es un día para mantenerse bien hidratado.

Viento y ráfagas

El viento en la Comarca Andina se mantendrá moderado durante todo el día, con ráfagas que llegarán a los 50 km/h por la tarde, sobre todo en horas de la tarde (entre las 14 y 17). Este viento será del oeste.

Alerta Amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas. Si bien los efectos de las altas temperaturas pueden ser leves a moderados para la salud, es esencial tener precauciones, especialmente para los grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y aquellas con enfermedades crónicas.

Durante las horas de mayor calor, el índice UV alcanzará valores muy altos, superando la marca de 10, lo que representa riesgo elevado de quemaduras solares. El SMN recomienda tomar precauciones, como evitar la exposición directa al sol entre las 11 y 15 horas, utilizar protector solar, y vestir ropa ligera y de colores claros.

¿Qué esperar para la noche?

A medida que avance la tarde y se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a bajar paulatinamente. A las 20 horas, se espera que la temperatura ronde los 28°C, con un cielo nublado y vientos de 44 km/h provenientes del oeste. A pesar de la disminución de la temperatura, la sensación térmica seguirá siendo bastante cálida.

