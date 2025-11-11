15°
Martes 11 de Noviembre de 2025
Portal 11/11: Qué significa y cómo aprovechar su energía para manifestar deseos

El 11 de noviembre se abre el llamado Portal 11:11, una fecha importante en astrología y numerología. Aseguran que este día potencia la manifestación, el cierre de ciclos y la conexión con el propósito personal.
Cada 11 de noviembre (11/11), se activa una de las fechas más simbólicas del calendario energético. No se trata de un evento astronómico como un eclipse o una alineación planetaria, sino de un fenómeno de vibración numérica y espiritual.

 

El número 11, considerado un “número maestro” en numerología, representa el despertar, la intuición y la conexión entre el mundo material y el espiritual. Por eso, el 11/11 es interpretado como un umbral energético donde los pensamientos e intenciones adquieren más fuerza.

 

Significado espiritual del 11/11

 

De acuerdo con astrólogos y terapeutas energéticos, el Portal 11:11 impulsa cuatro grandes procesos:

 

  • Alineación de conciencia: el velo entre las ideas y la realidad se vuelve más delgado, favoreciendo la sincronía y la intuición.

     

  • Cierre de ciclos: es el mejor momento del año para liberar miedos, hábitos o vínculos que ya no aportan crecimiento.

     

  • Fuerza de la intención: todo pensamiento sembrado este día se potencia, como una “semilla” de manifestación.

     

  • Reconexión con el propósito vital: el 11:11 invita a mirar hacia adentro y tomar decisiones alineadas con el verdadero deseo del alma.

     

Cómo aprovechar la energía del Portal 11:11

 

Aunque no existen reglas fijas, muchos aprovechan esta jornada para realizar rituales simbólicos que acompañen el proceso de introspección y renovación.

 

 

1. Limpieza energética del espacio

Antes de cualquier práctica, se recomienda ordenar y ventilar la casa. Podés usar sahumerios, palo santo, incienso o simplemente abrir las ventanas para permitir que circule el aire.

 

2. Ritual del fuego: liberar lo viejo

Escribí en un papel todo aquello que querés soltar (miedos, creencias, situaciones o personas).
Leé la lista en voz alta, agradecé la enseñanza y luego quemás el papel en un recipiente seguro, repitiendo:

 

“Te libero con amor. Dejo espacio para lo nuevo.”

 

Las cenizas pueden enterrarse o colocarse en una maceta, como símbolo de transformación.

 

3. Carta al Universo: manifestar deseos

En una hoja limpia, escribí tus deseos en tiempo presente, como si ya fueran realidad.
Ejemplo:

 

“Vivo en equilibrio y abundancia.”
“Atraigo relaciones sanas y recíprocas.”

 

Muchos recomiendan escribir 11 deseos (por el número 11) y guardarlos en un lugar especial: tu altar, un diario o debajo de la almohada.

 

Oportunidad para reiniciar

 

Más allá de creencias personales, el 11/11 se convierte en un símbolo global de introspección, transformación y esperanza.
Ya sea mediante rituales o simples reflexiones, el mensaje del día es claro: cerrar ciclos, elevar la vibración y enfocar la mente en lo que realmente queremos atraer.

 

 

 

O.P.

 

