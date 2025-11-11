12°
Martes 11 de Noviembre de 2025
11 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Escuela N° 24 convoca a padres de ingresantes a Primer Grado 2026

La reunión informativa se realizará el lunes 17 de noviembre a las 9:00 horas. El equipo directivo informó que ya se encuentra disponible el listado de alumnos inscriptos.
La Escuela N° 24 Coronel Luis Jorge Fontana, ha emitido un comunicado crucial dirigido a los padres de los estudiantes que se inscribieron para ingresar a Primer Grado del ciclo lectivo 2026.

 

La institución, ubicada en la Avenida Pte. Perón 1351 en Esquel, Chubut, informó que el listado de los alumnos inscriptos ya se encuentra elaborado.

 

Reunión Informativa Clave

 

El motivo principal de la comunicación es convocar a los padres a una reunión informativa fundamental para el próximo ciclo.

 

La reunión se llevará a cabo el día lunes 17 de noviembre de 2025 a las 9:00 horas.

 

El equipo directivo de la Escuela N° 24 extendió una cordial invitación a los padres: "Los esperamos!!".

La comunicación lleva la firma de la directora Micaela Fernández y la vicedirectora suplente, Patricia A. Vergara.

 

INSCRIPCIÓN 1° GRADO 2026

 

ROSARIO MAILEN GALEANO

 

OLIVIA MORCILLO PASSOT

 

CONSTANZA GUADALUPE

 

FRANCO CABRERA

 

LOURDES OLIVIA NOLEF

 

CARLA MALEN ANTILEF MILLACAN

 

GIOVANNA AILEN ROJAS

 

AITANA VALENTINA CAMPOS MONTESINO

 

AGUSTINA LUCIA JARA

 

VICTORIA MALENA CASTELL

 

NATANAHEL BAUTISTA LOAIZA CARINAO

 

MELANY DIAZ FLORES

 

ANGELA DIAZ FLORES

 

ARLET ABIGAIL MARIGUAN

 

STEFANIA CALDERON

 

ALMA LUCIA FONSECA VIDAL

 

PAOLA AGUSTINA QUIROGA CRUZ

 

LUCAS GERMAN BENAVIDEZ

 

LIA CRISTINA VILCA

 

VALENTIN LUIS HUENTEO CORONADO

 

AYMARA NAOMI PAINELAF

 

FRANCISCO GALBARINO ALEMAN

 

ZOE NICOLE PAILLAN

 

YARELI ORTEGA

 

BAUTISTA ELIAN DELGADO

 

VALENTINA YARELI MARIQUEO FLORES

 

JULIA AITANA PEREZ NARVAEZ

 

SEBASTIAN EMMANUEL RETAMAL

 

BIANCA ELEN A CENTENO JARAMILLO

 

AMBAR LUCIA MORE

 

FRANCISCO NEHEMÍAS ALCAPAN HUGHES

 

DENISE CANDELA PELÁEZ

 



T.B

 

 

