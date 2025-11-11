Escuela N° 24 convoca a padres de ingresantes a Primer Grado 2026

La Escuela N° 24 Coronel Luis Jorge Fontana, ha emitido un comunicado crucial dirigido a los padres de los estudiantes que se inscribieron para ingresar a Primer Grado del ciclo lectivo 2026.
La institución, ubicada en la Avenida Pte. Perón 1351 en Esquel, Chubut, informó que el listado de los alumnos inscriptos ya se encuentra elaborado.
Reunión Informativa Clave
El motivo principal de la comunicación es convocar a los padres a una reunión informativa fundamental para el próximo ciclo.
La reunión se llevará a cabo el día lunes 17 de noviembre de 2025 a las 9:00 horas.
El equipo directivo de la Escuela N° 24 extendió una cordial invitación a los padres: "Los esperamos!!".
La comunicación lleva la firma de la directora Micaela Fernández y la vicedirectora suplente, Patricia A. Vergara.
INSCRIPCIÓN 1° GRADO 2026
ROSARIO MAILEN GALEANO
OLIVIA MORCILLO PASSOT
CONSTANZA GUADALUPE
FRANCO CABRERA
LOURDES OLIVIA NOLEF
CARLA MALEN ANTILEF MILLACAN
GIOVANNA AILEN ROJAS
AITANA VALENTINA CAMPOS MONTESINO
AGUSTINA LUCIA JARA
VICTORIA MALENA CASTELL
NATANAHEL BAUTISTA LOAIZA CARINAO
MELANY DIAZ FLORES
ANGELA DIAZ FLORES
ARLET ABIGAIL MARIGUAN
STEFANIA CALDERON
ALMA LUCIA FONSECA VIDAL
PAOLA AGUSTINA QUIROGA CRUZ
LUCAS GERMAN BENAVIDEZ
LIA CRISTINA VILCA
VALENTIN LUIS HUENTEO CORONADO
AYMARA NAOMI PAINELAF
FRANCISCO GALBARINO ALEMAN
ZOE NICOLE PAILLAN
YARELI ORTEGA
BAUTISTA ELIAN DELGADO
VALENTINA YARELI MARIQUEO FLORES
JULIA AITANA PEREZ NARVAEZ
SEBASTIAN EMMANUEL RETAMAL
BIANCA ELEN A CENTENO JARAMILLO
AMBAR LUCIA MORE
FRANCISCO NEHEMÍAS ALCAPAN HUGHES
DENISE CANDELA PELÁEZ
T.B