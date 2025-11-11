Escuela N° 24 convoca a padres de ingresantes a Primer Grado 2026

La Escuela N° 24 Coronel Luis Jorge Fontana, ha emitido un comunicado crucial dirigido a los padres de los estudiantes que se inscribieron para ingresar a Primer Grado del ciclo lectivo 2026.

La institución, ubicada en la Avenida Pte. Perón 1351 en Esquel, Chubut, informó que el listado de los alumnos inscriptos ya se encuentra elaborado.

Reunión Informativa Clave

El motivo principal de la comunicación es convocar a los padres a una reunión informativa fundamental para el próximo ciclo.

La reunión se llevará a cabo el día lunes 17 de noviembre de 2025 a las 9:00 horas.

El equipo directivo de la Escuela N° 24 extendió una cordial invitación a los padres: "Los esperamos!!".



La comunicación lleva la firma de la directora Micaela Fernández y la vicedirectora suplente, Patricia A. Vergara.

INSCRIPCIÓN 1° GRADO 2026

ROSARIO MAILEN GALEANO

OLIVIA MORCILLO PASSOT

CONSTANZA GUADALUPE

FRANCO CABRERA

LOURDES OLIVIA NOLEF

CARLA MALEN ANTILEF MILLACAN

GIOVANNA AILEN ROJAS

AITANA VALENTINA CAMPOS MONTESINO

AGUSTINA LUCIA JARA

VICTORIA MALENA CASTELL

NATANAHEL BAUTISTA LOAIZA CARINAO

MELANY DIAZ FLORES

ANGELA DIAZ FLORES

ARLET ABIGAIL MARIGUAN

STEFANIA CALDERON

ALMA LUCIA FONSECA VIDAL

PAOLA AGUSTINA QUIROGA CRUZ

LUCAS GERMAN BENAVIDEZ

LIA CRISTINA VILCA

VALENTIN LUIS HUENTEO CORONADO

AYMARA NAOMI PAINELAF

FRANCISCO GALBARINO ALEMAN

ZOE NICOLE PAILLAN

YARELI ORTEGA

BAUTISTA ELIAN DELGADO

VALENTINA YARELI MARIQUEO FLORES

JULIA AITANA PEREZ NARVAEZ

SEBASTIAN EMMANUEL RETAMAL

BIANCA ELEN A CENTENO JARAMILLO

AMBAR LUCIA MORE

FRANCISCO NEHEMÍAS ALCAPAN HUGHES

DENISE CANDELA PELÁEZ

