Miércoles 12 de Noviembre de 2025
12 de Noviembre de 2025
Epuyén invita a un fin de semana largo de naturaleza, bienestar y comunidad

Desde el próximo viernes 21 al lunes 24 de noviembre, actividades gratuitas para descubrir y disfrutar en la Comarca Andina.
Epuyén invita a disfrutar del próximo fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre, con una propuesta que combina naturaleza, bienestar y actividades al aire libre.

 

El viernes 21 a las 11 horas, el Técnico en Turismo, Daniel Díaz, guiará una caminata por Puerto Bonito hasta la Bahía El Desafío, un recorrido ideal para disfrutar de los paisajes del Parque Municipal. En el Punto de encuentro: Sanitarios – Parque Municipal Puerto Bonito.

 

El sábado 22 a las 15 horas será el turno del Recorrido Botánico “Conociendo la flora local”, una propuesta de la docente Viviana Hechem Fogazzi, que invita a descubrir los colores, aromas y características de las especies nativas. En el Parque Municipal Puerto Bonito – Primer mirador
 

 

El domingo 23 a las 17 horas, el grupo de caminatas Sendero del Sol, junto a la guía Ayelén Rojo, realizará una Caminata Solidaria en el Puente del Minas (Ruta 40), combinando actividad física y compromiso comunitario.
 

 

Para cerrar el fin de semana, el lunes 24 a las 16 horas, Sol Berias brindará una clase de yoga en la Stupa Samantabhadra, una experiencia de bienestar y conexión espiritual en un entorno natural incomparable. En Stupa Samantabhadra.

 

Todas las actividades son gratuitas, "solo hace falta traer el mate y las ganas de pasarla bien", invitan desde la Dirección de Turismo – Municipalidad de Epuyén @municipalidaddeepuyen

 

 Consultas: 2945 59 3910

 

