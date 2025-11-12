ANSES pagará aguinaldo y bono de refuerzo a jubilados y pensionados en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre los jubilados y pensionados del país recibirán, junto con el pago habitual de sus haberes, el medio aguinaldo y un bono de refuerzo de $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos.

El esquema de pagos incluye a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El objetivo es compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y reforzar los ingresos en un mes de mayor demanda de consumo.

El monto final de los haberes de diciembre se definirá a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre, que el INDEC publicará hoy 12 de noviembre. Consultoras privadas estiman una variación inflacionaria de entre 2,1% y 2,4%, que se aplicará para la actualización de jubilaciones y pensiones.

De acuerdo con las proyecciones, la PUAM alcanzaría un valor cercano a $272.000, mientras que las PNC rondarían los $238.000, sin contar el bono adicional.

ANSES informó que la continuidad del bono de refuerzo se evaluará en función de la evolución de los precios y de la situación económica general del país.

R.G.