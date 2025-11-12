16°
16° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 12 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 economia Argentina
12 de Noviembre de 2025
economia |
Por Redacción Red43

ANSES pagará aguinaldo y bono de refuerzo a jubilados y pensionados en diciembre

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones recibirán junto a sus haberes el medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000. La medida alcanza a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre los jubilados y pensionados del país recibirán, junto con el pago habitual de sus haberes, el medio aguinaldo y un bono de refuerzo de $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos.

 

El esquema de pagos incluye a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El objetivo es compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y reforzar los ingresos en un mes de mayor demanda de consumo.

 

El monto final de los haberes de diciembre se definirá a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre, que el INDEC publicará hoy 12 de noviembre. Consultoras privadas estiman una variación inflacionaria de entre 2,1% y 2,4%, que se aplicará para la actualización de jubilaciones y pensiones.

 

De acuerdo con las proyecciones, la PUAM alcanzaría un valor cercano a $272.000, mientras que las PNC rondarían los $238.000, sin contar el bono adicional.

 

ANSES informó que la continuidad del bono de refuerzo se evaluará en función de la evolución de los precios y de la situación económica general del país.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Gran incendio en pleno centro de Esquel
2
 Dos propiedades afectadas por un incendio en la medianoche
3
 La micro destilería familiar "Elder" obtiene habilitación federal para vender y exportar
4
 ¿Cambios de funcionarios en la municipalidad?
5
 Hierbas Patagónicas, única destilería industrial de la región, produce aceites esenciales "únicos en el mundo"
1
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
4
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -