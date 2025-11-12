12°
economia |
Por Redacción Red43

Cae otro emblema del sector lácteo: La Suipachense cerró sus puertas

La histórica empresa de Suipacha fue declarada en quiebra tras acumular deudas millonarias. Más de 140 trabajadores quedaron sin empleo. 
Por Redacción Red43

La histórica firma La Suipachense, con más de 75 años de trayectoria en la cuenca lechera bonaerense, fue declarada en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial de Mercedes. La sentencia también alcanza a Lácteos Conosur S.A., vinculada al grupo Maralac del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, que administraba la planta desde 2012.

 

La compañía acumuló una deuda superior a 9.000 millones de pesos, entre cheques rechazados y aportes impagos, y dejó de abonar a los 180 tamberos que abastecían diariamente la producción. La justicia ordenó la liquidación total de la empresa, el cierre de la planta y la prohibición de salida del país para Borges León.

 

El cierre deja a más de 140 familias sin trabajo y golpea duramente a la economía de Suipacha, donde la planta era el principal motor laboral. La caída de La Suipachense se suma al reciente cierre de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA) y refleja la profunda crisis de la industria láctea argentina, marcada por la caída del consumo y la falta de rentabilidad.

 

 

R.G.

 

