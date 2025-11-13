¿Bajó la pobreza? Unicef reporta mejoras en Argentina

Unicef Argentina publicó los resultados de una encuesta realizada en Argentina para evaluar los niveles de pobreza y de esta manera informó que en el país hubo una fuerte caída. Según lo publicado por el organismo, el porcentaje de familias cuyos ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos pasó de del 48% al 31% en el último año.

El dato publicado por Unicef proviene de la novena Encuesta Rápida que analiza las condiciones económicas y sociales de la infancia y adolescencia de país. En el informe se remarca que la recuperación resulta más visible en los sectores más vulnerables.

Asimismo se indicó que mejoró el acceso a servicios básicos por lo que la proporción de hogares que no puede asistir al médico o dentista por falta de recursos bajó en ocho puntos porcentuales, y la cantidad de familias que necesitan restringir comidas por falta de dinero se redujo del 52% al 30%.

En tanto el porcentaje de familias con deudas pasó de 23% a 31% en el último año. La encuesta resalta que si se considera los créditos tomados a través de billeteras virtuales, aplicaciones o mecanismos informales, la proporción asciende al 45%.

Si bien se registran mejoras económicas, el informe señala que las desigualdades persisten y el endeudamiento creciente afecta principalmente a los hogares de ingresos medios. En este contexto, la pobreza infantil sigue mostrando cifras altas debido a que el 46,1% de chicos y chicas viven en situación de pobreza; y a su vez, indica que hay cerca del 30% de hogares con restricciones para la compra de alimentos.