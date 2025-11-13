“Morocha, me rompiste la carpa”, el macabro plan del femicida de Débora para ocultar su crimen

El cuerpo de Débora Bulacio fue hallado el martes por la tarde, enterrado en cercanías al lago lindero al camping Miguel Lillo, en Necochea, donde había sido vista por última vez el sábado a la noche junto a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez. El hombre se encuentra detenido por femicidio.

El fiscal a cargo del caso, Walter Pierrestegui, reveló el día del hallazgo que el detenido facilitó el patrón de desbloqueo de su teléfono celular, donde se hallaron registros de llamadas a Débora durante la madrugada del domingo 9 de noviembre, que según indicó el fiscal, "aparentemente habrían sido posteriores al hecho", algo que se encuentra en materia de investigación.

Con una investigación del femicidio en un estado avanzado, se conoció el macabro plan del asesino, quien mandó falsos chats al teléfono de ella tras haberla matado para simular una pelea y que la Policía creyera que Débora se había ido del lugar por sus propios medios.

Tras descartar el cuerpo, el femicida comenzó con su plan para desviar la investigación y no quedar apuntado como sospechoso de su desaparición.

Gutiérrez realizó llamadas a través del WhatsApp de su celular al de Débora que, por supuesto, ella no pudo contestar porque ya estaba muerta y, acto seguido, le envió mensajes de audio para reforzar su coartada.

“Morocha, ¿Me rompiste la carpa y no venís a dormir acá?“, le dejó como mensaje a las 4:31 horas. Más tarde, a las 8:31 horas y las 8:36 iba a repetir sus mensajes: “¿Dónde estás? Te busqué por todos lados, el dueño llamó a la Policía”, le avisó, dando a entender que la mujer se había ido del lugar por sus propios medios y que él desconocía su paradero.

Posteriormente, a las 9 de la mañana del domingo se sacó una foto frente al muelle de los pescadores, tirado en la arena, en la que se veían sus pies y el mar de fondo, en una clásica imagen de un turista. Esto pasó a más de un kilómetro del camping. Más tarde, cuando la Policía lo interrogó, él no dudó en entregarles su celular y desbloquearlo para que lo pudieran revisar, los investigadores confirmaron que, por sus movimientos, era clave revisar toda la zona para la búsqueda de Débora.

A pesar de que todavía no había cuerpo, el fiscal Pierrestegui actuó rápidamente y pidió su detención, que se concretó el lunes por orden de la jueza Aída Lehz. Finalmente, sobre unos médanos hallaron la bolsa naranja con la carpa que tenía manchas de sangre y se cree que allí fue cometido el femicidio.

Ángel Gutiérrez, más conocido como "El Gutty", tenía antecedentes por violencia de género con al menos otras dos parejas. Vivía solo y se ganaba la vida como albañil. También había sido imputado por otros delitos menores, pero nunca había llegado a una condena.

Actualmente es acusado de "homicidio doblemente calificado por el vínculo preexistente y mediando violencia de género (femicidio)", que prevé una pena de prisión perpetua. Asistido por un defensor oficial, se negó a declarar y a que le hicieran una pericia psiquiátrica.