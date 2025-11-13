Fin de semana a puro folklore: Cuatro peñas y encuentros musicales para disfrutar en la Comarca

La agenda cultural de este fin de semana llega cargada de peñas y encuentros musicales que invitan a celebrar la música y la identidad popular en distintos espacios de la Comarca Andina. Habrá talleres, espectáculos en vivo, comidas típicas y un ambiente ideal para compartir entre amigos y familia.

Peñaencuentrofiesta – Viernes 14 de noviembre

La primera cita será este viernes 14 de noviembre en Big Sports (Eduardo Sfeir 2827 - El Bolsón), donde se realizará la Peñaencuentrofiesta. Desde las 20:30 se abrirá la noche con un taller de carnavalito y, a partir de las 21:30, comenzará la peña con la presentación de Gonza Seguí y La Infernal Sachera. La propuesta promete zambas, chacareras y bombo legüero. Las entradas anticipadas tienen un valor de 6.000 pesos (alias al.encuentro) y en puerta costarán 8.000. Quienes deseen más información o enviar comprobantes pueden comunicarse al 2944 63 7988.

Sábado 15 de noviembre

El sábado 15 de noviembre hay dos propuestas distintas.

En el Patio Merino, ubicado en Perito Moreno 2938 (El Bolsón), se llevará a cabo una Peña Folklórica desde las 20 horas, con entrada libre y gratuita. En el escenario se presentarán Palin Possetto, Rauly Díaz Carabajal y Mario Astete Sáez.

A las 21 hs, y con un espíritu solidario, La Vecinal del Paraje Entre Ríos (sobre ruta 16 en Lago Puelo) abrirá sus puertas para un encuentro musical con presentación de La Quimera (Diego Gutiérrez, Gustavo Sicard y Pablo Toto Seguí). La entrada será a colaboración y lo recaudado se destinará a la ampliación del proyecto comunitario de La Vecinal. Habrá comidas y bebidas disponibles.

Adrián Vivas Trío – Domingo 16 de noviembre

El cierre del fin de semana llegará el domingo 16 de noviembre en El Barril (Onelli 2715, El Bolsón), donde se presentará el Adrián Vivas Trío desde las 21 horas. Una noche para disfrutar de buena música en un ambiente distendido, ideal para disfrutar con una buena cerveza artesanal.

Tres noches y una misma energía: la de la música popular que une a la Comarca en cada encuentro.

O.P.