Jueves 13 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina Catarata Corbata BlancaEl HoyoRescate
13 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Rescataron a una persona lesionada en el sendero de la Catarata Corbata Blanca

Bomberos Voluntarios asistieron a una persona que sufrió una lesión a pocos metros del mirador y debió ser trasladada al hospital.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la tarde de este miércoles, alrededor de las 14:50 horas, los Bomberos Voluntarios de El Hoyo recibieron una denuncia por una persona lesionada en el sendero de la Catarata Corbata Blanca, uno de los circuitos naturales más visitados de la Comarca Andina.

 

De inmediato, se realizó toque de sirena y se movilizaron dos dotaciones hacia el lugar.
Una vez en la zona, los bomberos iniciaron el ascenso por el sendero para ubicar a la persona afectada, quien se encontraba a pocos metros del mirador principal.

 

 

El equipo procedió a brindar atención en el sitio, inmovilizar a la persona lesionada y luego realizar el descenso controlado hasta el acceso, donde fue entregada al personal de salud para su traslado al hospital.

 

Recomendaciones para actividades al aire libre

 

Desde el cuartel recordaron una serie de medidas de prevención para quienes realizan actividades en senderos, montañas o zonas de difícil acceso:

 

  • Utilizar calzado adecuado para cada tipo de terreno.

     

  • Asesorarse previamente sobre los senderos habilitados y su nivel de dificultad.

     

  • Mantenerse hidratado, evitar las horas de mayor exposición solar y usar protección (gorro, protector solar, ropa liviana).

     

 

O.P.

 

