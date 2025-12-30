0800 FUEGO: Chubut habilitó una línea directa para denunciar incendios forestales

Con la temporada de alto riesgo de incendios forestales vigente, el Gobierno del Chubut puso en marcha una campaña integral de prevención en todo el territorio provincial, con el objetivo de detectar y frenar focos de fuego, en su mayoría provocados de manera intencional, y reducir su impacto ambiental y social.

La iniciativa se enmarca en la emergencia ígnea vigente hasta el 30 de abril de 2026, dispuesta por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, y contempla la activación de nuevas herramientas de comunicación directa para denunciar situaciones de riesgo.

Dos canales para denunciar incendios

Como parte central de la campaña, la Provincia habilitó dos vías de contacto para dar aviso inmediato ante cualquier foco de incendio o situación sospechosa:

0800-222-38346 (FUEGO) : línea gratuita para denunciar el inicio de fuego.

DINO, el asistente virtual del Gobierno provincial, a través del cual se pueden reportar focos o riesgos de incendio.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la detección temprana y la denuncia ciudadana son herramientas fundamentales para detener a quienes provocan incendios, y subrayaron la importancia de comunicarse por las vías habilitadas o con las brigadas más cercanas.

Gabinete de emergencia en la cordillera

El gobernador Torres encabezará en los próximos días una reunión de gabinete de emergencia en la cordillera chubutense, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y operativas entre distintas áreas del Estado.

Prevención, denuncia y restauración

Desde la declaración de la emergencia ígnea, el Gobierno del Chubut instruyó a los organismos provinciales a iniciar, a través de la Fiscalía de Estado, acciones legales civiles y penales contra los responsables de iniciar incendios.

La medida incluye la convocatoria a los municipios para que adhieran a la emergencia y refuercen las campañas de prevención, difusión y colaboración, con el objetivo de afianzar las tareas de cuidado, restauración ambiental y protección de los recursos naturales.

O.P.