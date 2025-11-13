14°
20° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 13 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 economia Chubut
13 de Noviembre de 2025
economia |
Por Redacción Red43

El sur, más caro: la inflación en la Patagonia volvió a superar el promedio nacional

Según el INDEC, la Patagonia registró el índice de inflación más alto del país en octubre, con un 2,4%. En Chubut, el costo de la canasta básica superó los $829.000, ubicando a la provincia entre las más caras de Argentina.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de octubre a nivel nacional fue del 2,3%, con una suba interanual del 31,3% y un acumulado del 24,8% en los primeros diez meses del año. La cifra, la más alta desde abril, consolidó el segundo mes consecutivo de aumento.

 

En la Patagonia, el incremento mensual fue levemente superior al promedio nacional, con 2,4%, y se posicionó junto al Gran Buenos Aires como la región con mayor alza de precios. El rubro que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,6%), seguido por Transporte (3,8%), mientras que Recreación y cultura tuvo la menor variación (1,2%).

 

De acuerdo con el informe “Changuito Federal” de la consultora Analytica, Chubut se ubicó entre las provincias más caras del país, con una canasta básica de $829.597 para una familia tipo. La lista la encabezó Santa Cruz ($834.177), seguida por Tierra del Fuego ($822.066), Río Negro ($804.049) y Neuquén ($791.546).

 

Con estos valores, la inflación acumulada en la región alcanza el 26,7% en lo que va de 2025 y el 34,3% en los últimos doce meses, reflejando la persistente presión inflacionaria en el sur argentino.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Techo para la calle Sarmiento
3
 El restaurante Los Carreros de Esquel invita a compartir una noche de folklore con entrada libre
4
 Se cumple un mes de la desaparición de Tiziano Mamami, el pequeño jugador de Manchester de Trelew
5
 El Regimiento de Caballería de Exploración 3 realiza sus maniobras finales de comprobación
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -