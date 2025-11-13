El sur, más caro: la inflación en la Patagonia volvió a superar el promedio nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de octubre a nivel nacional fue del 2,3%, con una suba interanual del 31,3% y un acumulado del 24,8% en los primeros diez meses del año. La cifra, la más alta desde abril, consolidó el segundo mes consecutivo de aumento.

En la Patagonia, el incremento mensual fue levemente superior al promedio nacional, con 2,4%, y se posicionó junto al Gran Buenos Aires como la región con mayor alza de precios. El rubro que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,6%), seguido por Transporte (3,8%), mientras que Recreación y cultura tuvo la menor variación (1,2%).

De acuerdo con el informe “Changuito Federal” de la consultora Analytica, Chubut se ubicó entre las provincias más caras del país, con una canasta básica de $829.597 para una familia tipo. La lista la encabezó Santa Cruz ($834.177), seguida por Tierra del Fuego ($822.066), Río Negro ($804.049) y Neuquén ($791.546).

Con estos valores, la inflación acumulada en la región alcanza el 26,7% en lo que va de 2025 y el 34,3% en los últimos doce meses, reflejando la persistente presión inflacionaria en el sur argentino.

