13 de Noviembre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Milei retoma su agenda local con una exposición en Corrientes sobre crecimiento económico

Tras su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei encabezará este jueves el cierre del Congreso del Club de la Libertad en Corrientes. Será su primera actividad pública en el país y estará acompañado por parte de su equipo. 
Por Redacción Red43

El presidente Javier Milei retomará este jueves su agenda local con una visita a Corrientes, donde brindará una conferencia titulada “Los desafíos del crecimiento económico” en el marco del 12º Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad. El evento se realizará a las 19 horas en el Espacio Andes y contará con la presencia de funcionarios nacionales, legisladores y referentes del sector privado.

 

Según precisaron desde la organización, la participación del mandatario será de carácter académico y estará enfocada en temas vinculados al desarrollo, el federalismo y las perspectivas económicas del país. Milei estará acompañado por la secretaria general, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de los economistas Federico Furiase (Banco Central) y Felipe Núñez (BICE), quienes también participarán como oradores.

 

El Club de la Libertad, presidido por Alberto Medina Méndez, promueve debates sobre economía de mercado, propiedad privada y el rol del Estado. Su titular explicó que el congreso “reunirá a referentes del sector público y privado, economistas, legisladores y empresarios”, con el objetivo de “poner en agenda los grandes temas del desarrollo y el federalismo económico”.

 

Antes de viajar a Corrientes, Milei encabezó en la Casa Rosada una reunión ampliada de Gabinete, donde presentó el nuevo esquema ministerial y delineó la hoja de ruta para la segunda etapa de gestión. Entre los ejes se destacan la coordinación interministerial, la unidad interna del Gobierno y el avance en proyectos legislativos clave, como el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales.

 

El viaje de Milei a Corrientes marca el inicio de una serie de recorridas por el interior que buscarán reforzar el vínculo con las provincias y los sectores productivos, aunque en esta ocasión no mantendrá reuniones oficiales con autoridades locales.

 

 

R.G.

 

