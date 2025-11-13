14°
20° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 13 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Chubut
13 de Noviembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Provincia amplía la búsqueda de la pareja desaparecida en inmediaciones de Comodoro Rivadavia

Los últimos rastrillajes se realizaron sobre la línea de la costa marítima, abarcando un recorrido de varios kilómetros. Durante los operativos se efectuó una verificación minuciosa de zanjones, grietas y demás accidentes naturales. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, intensifica la búsqueda de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja desaparecida hace poco más de un mes en cercanías de Comodoro Rivadavia.

 

Los rastrillajes llevados adelante en las últimas horas contemplaron un recorrido de varios kilómetros sobre la línea de la costa marítima. Los operativos fueron encabezados por la División de Búsqueda de Personas de la ciudad, e incluyeron el uso de cuatriciclos y camionetas pertenecientes a la Subsecretaría de Protección Ciudadana de la Provincia.

 

En primer término, personal policial cubrió un total de 20 kilómetros desde el Zanjón de Visser -sector en el que fue hallado el vehículo utilizado por la pareja- hacia el establecimiento Lamar, donde se procedió a entrevistar al encargado del lugar.

 

Posteriormente, se reanudaron las inspecciones sobre la costa partiendo desde Bahía Bustamante en dirección norte, hasta la altura de dicho establecimiento. Durante el rastrillaje se abarcó unos 26 kilómetros de recorrido y se efectuó una verificación minuciosa de zanjones, grietas y demás accidentes naturales presentes en la zona.

 

La supervisión general del operativo estuvo a cargo del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, acompañado por el segundo jefe del Área de Investigaciones, Pablo Lobos, y el jefe de la División Búsqueda de Personas, Patricio Rojas.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Techo para la calle Sarmiento
3
 El restaurante Los Carreros de Esquel invita a compartir una noche de folklore con entrada libre
4
 Se cumple un mes de la desaparición de Tiziano Mamami, el pequeño jugador de Manchester de Trelew
5
 El Regimiento de Caballería de Exploración 3 realiza sus maniobras finales de comprobación
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -