Provincia amplía la búsqueda de la pareja desaparecida en inmediaciones de Comodoro Rivadavia

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, intensifica la búsqueda de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja desaparecida hace poco más de un mes en cercanías de Comodoro Rivadavia.

Los rastrillajes llevados adelante en las últimas horas contemplaron un recorrido de varios kilómetros sobre la línea de la costa marítima. Los operativos fueron encabezados por la División de Búsqueda de Personas de la ciudad, e incluyeron el uso de cuatriciclos y camionetas pertenecientes a la Subsecretaría de Protección Ciudadana de la Provincia.

En primer término, personal policial cubrió un total de 20 kilómetros desde el Zanjón de Visser -sector en el que fue hallado el vehículo utilizado por la pareja- hacia el establecimiento Lamar, donde se procedió a entrevistar al encargado del lugar.

Posteriormente, se reanudaron las inspecciones sobre la costa partiendo desde Bahía Bustamante en dirección norte, hasta la altura de dicho establecimiento. Durante el rastrillaje se abarcó unos 26 kilómetros de recorrido y se efectuó una verificación minuciosa de zanjones, grietas y demás accidentes naturales presentes en la zona.

La supervisión general del operativo estuvo a cargo del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, acompañado por el segundo jefe del Área de Investigaciones, Pablo Lobos, y el jefe de la División Búsqueda de Personas, Patricio Rojas.

R.G.