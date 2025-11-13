Lago Puelo será sede del 2° Encuentro de Murgas de la Cordillera

La murga “La Que Faltaba”, con cuatro años de historia en la Comarca Andina, impulsa la segunda edición del Encuentro de Murgas de la Cordillera, una propuesta que celebra el espíritu comunitario que caracteriza al movimiento murguero.

Del 22 al 24 de noviembre, la localidad vivirá tres jornadas de ritmo, color y alegría, con tablados abiertos al público, talleres de formación y espacios de encuentro entre artistas de distintas provincias.

Los tablados se realizarán el sábado 22 y domingo 23 de noviembre desde las 20 horas, en dos escenarios simultáneos: el Anfiteatro de la Plaza Central y la Casa de la Cultura de Lago Puelo.

Participarán 13 murgas de diferentes puntos del país, que compartirán su música, vestuario y energía en espectáculos abiertos y gratuitos para toda la comunidad.

Espacios de formación y encuentro

Durante las tres jornadas también se desarrollarán talleres y actividades internas de formación, cuyos cupos ya se encuentran completos.

Fiesta popular con apoyo municipal

El encuentro cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Lago Puelo, que respalda el evento por su aporte a la identidad cultural y comunitaria de la Comarca Andina.

