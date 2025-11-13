10°
22° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 13 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina El HoyoAdoquinado
13 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Hoyo habilitó más de 760 metros cuadrados de adoquinado

La obra, realizada con fondos municipales y mano de obra local, mejora la conexión con la Ruta Nacional 40. El intendente César Salamín remarcó que el proyecto había sido financiado en 2021 por el gobierno nacional, pero nunca se concretó.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la jornada de este miércoles se habilitaron 763 metros cuadrados de adoquinado en la localidad de El Hoyo, en uno de los principales accesos al ejido urbano desde la traza de la Ruta Nacional N° 40.
Los trabajos se completaron en once días y fueron realizados por mano de obra local capacitada.

 

El intendente César Salamín valoró el logro y subrayó el compromiso de la actual gestión:

 

“Estamos contentos, porque es una demostración de que con orden financiero y voluntad política podemos hacer obras para mejorar la calidad de vida de los hoyenses”, afirmó.

 

 

Además, el mandatario recordó que la obra había sido financiada por el gobierno nacional en 2021, pero nunca se inició:

 

“Tenían el financiamiento pleno para esta bocacalle y la paralela, Boysemberry, pero no se concretó”, señaló.

 

 

Obra postergada

 

Con esta inauguración, se culmina una obra postergada tres veces por gestiones anteriores y, en esta oportunidad, realizada íntegramente con fondos municipales.

 

 

El proyecto forma parte de la etapa final del convenio con la Provincia del Chubut por 4.200 metros cuadrados de adoquinado, e incluyó meses de preparación previa para adecuar y poner en valor la traza urbana.

 

Entre las tareas ejecutadas se procedió a la reubicación de los postes de alta tensión del tendido eléctrico, la colocación de una nueva alcantarilla sobre la calle Los Guindos, en la intersección con Los Nogales, y la nivelación y adoquinado final de la calzada, con materiales de alta durabilidad.

 

La obra contó con la colaboración de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP) y el área de Infraestructura de la Provincia del Chubut.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Techo para la calle Sarmiento
3
 El restaurante Los Carreros de Esquel invita a compartir una noche de folklore con entrada libre
4
 Se cumple un mes de la desaparición de Tiziano Mamami, el pequeño jugador de Manchester de Trelew
5
 El Regimiento de Caballería de Exploración 3 realiza sus maniobras finales de comprobación
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -