El Hoyo habilitó más de 760 metros cuadrados de adoquinado

En la jornada de este miércoles se habilitaron 763 metros cuadrados de adoquinado en la localidad de El Hoyo, en uno de los principales accesos al ejido urbano desde la traza de la Ruta Nacional N° 40.

Los trabajos se completaron en once días y fueron realizados por mano de obra local capacitada.

El intendente César Salamín valoró el logro y subrayó el compromiso de la actual gestión:

“Estamos contentos, porque es una demostración de que con orden financiero y voluntad política podemos hacer obras para mejorar la calidad de vida de los hoyenses”, afirmó.

Además, el mandatario recordó que la obra había sido financiada por el gobierno nacional en 2021, pero nunca se inició:

“Tenían el financiamiento pleno para esta bocacalle y la paralela, Boysemberry, pero no se concretó”, señaló.

Obra postergada

Con esta inauguración, se culmina una obra postergada tres veces por gestiones anteriores y, en esta oportunidad, realizada íntegramente con fondos municipales.

El proyecto forma parte de la etapa final del convenio con la Provincia del Chubut por 4.200 metros cuadrados de adoquinado, e incluyó meses de preparación previa para adecuar y poner en valor la traza urbana.

Entre las tareas ejecutadas se procedió a la reubicación de los postes de alta tensión del tendido eléctrico, la colocación de una nueva alcantarilla sobre la calle Los Guindos, en la intersección con Los Nogales, y la nivelación y adoquinado final de la calzada, con materiales de alta durabilidad.

La obra contó con la colaboración de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP) y el área de Infraestructura de la Provincia del Chubut.

O.P.