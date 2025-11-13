10°
Jueves 13 de Noviembre de 2025
13 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Jueves con sol, algunas nubes y un respiro del viento

Tras una jornada ventosa y cambiante, el jueves llega más estable a la Comarca Andina, con sol, nubes pasajeras y una temperatura agradable que promete rozar los 20 °C.
El amanecer del jueves 13 de noviembre se presenta fresco y mayormente nublado, con unos 8 °C de mínima y ráfagas del oeste que por momentos podrían alcanzar hasta 50 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sin embargo, el viento irá cediendo con el correr del día, dando paso a un ambiente más calmo y soleado hacia el mediodía.

 

Tarde ideal para actividades al aire libre

 

Durante la tarde, el cielo se mantendrá algo nublado, con una temperatura máxima cercana a los 18 °C.
El viento será leve, entre 7 y 12 km/h del oeste-noroeste, y el índice UV alcanzará valores muy altos, por lo que se recomienda uso de protector solar para quienes trabajen o disfruten al aire libre.

 

Hacia el atardecer, se espera un clima templado, con nubes y claros.

 

 

Noche tranquila, con temperatura en descenso

 

La noche del jueves se anticipa sin lluvias ni viento, con unos 11 °C y cielo algo nublado. El aire frío volverá a sentirse hacia la medianoche, pero sin llegar a los niveles de los primeros días de la semana.

 

Hoy se celebra el Día Mundial de la Bondad

 

Como curiosidad, este 13 de noviembre también se celebra el Día Mundial de la Bondad, una fecha que invita a realizar gestos simples que mejoren el día de los demás.
“Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro”, decía Platón, y quizás este jueves soleado sea una buena oportunidad para ponerlo en práctica.

 

 

 

O.P.

 

