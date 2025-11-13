El barrio Malvinas inicia su proceso de renovación de autoridades

La Municipalidad de Esquel anunció la realización de una reunión vecinal este viernes 14 de noviembre, a las 19:00 hs, en la sede del barrio Malvinas, con el fin de integrar la Junta Electoral que organizará el proceso de renovación de autoridades barriales.

Desde el municipio señalaron que la participación de los vecinos y vecinas es clave para dar inicio al procedimiento electoral, que permitirá la conformación de una nueva comisión del barrio.

R.G.