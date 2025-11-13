14°
Jueves 13 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

El barrio Malvinas inicia su proceso de renovación de autoridades

La Municipalidad de Esquel invita a los residentes del barrio Malvinas a participar este viernes 14 de noviembre, a las 19:00 hs, en la sede vecinal, para conformar la Junta Electoral de cara a la renovación de autoridades barriales.
La Municipalidad de Esquel anunció la realización de una reunión vecinal este viernes 14 de noviembre, a las 19:00 hs, en la sede del barrio Malvinas, con el fin de integrar la Junta Electoral que organizará el proceso de renovación de autoridades barriales.

 

Desde el municipio señalaron que la participación de los vecinos y vecinas es clave para dar inicio al procedimiento electoral, que permitirá la conformación de una nueva comisión del barrio.

 

 

