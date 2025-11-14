20°
Alertan por fuertes vientos en Chubut: ráfagas superiores a 90 km/h este fin de semana

El alerta amarilla por vientos abarca Río Senguer, Sarmiento, Escalante y el sudoeste de Florentino Ameghino. Prevén ráfagas de más de 90 km/h y recomiendan circular con extrema precaución por rutas nacionales.
Por Redacción Red43

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó la zona de cobertura del alerta amarilla por vientos emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para la mañana y la noche del viernes 14 de noviembre.

 


El aviso incluye a Río Senguer, Sarmiento, Escalante y el sudoeste de Florentino Ameghino, donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. La misma situación se repetirá el sábado 15, con vientos intensos durante la mañana y la tarde, alcanzando nuevamente ráfagas superiores a los 90 km/h.

 


Ante este escenario, desde Protección Ciudadana solicitaron circular con extrema precaución por las rutas nacionales de Chubut, debido a la presencia de vientos fuertes y polvo en suspensión, condiciones que reducen la visibilidad y aumentan el riesgo vial.

 


Para emergencias o consultas, recordaron que está disponible el 0800-666-2447.

 

 

