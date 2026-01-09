26°
25° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 09 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina Incendio Activopuerto patriada
09 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El avance del fuego dejó sin servicios a la Comarca Andina

En los últimos minutos, y en el marco del incendio que se inició en Puerto Patriada y se extendió hasta cercanías de Epuyén, habitantes de distintos puntos de la Comarca Andina se quedaron sin servicio de agua y comunicación móvil.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En los últimos minutos, y como consecuencia del incendio forestal que afecta a toda la Comarca Andina, numerosos vecinos quedaron sin servicio de agua potable y sin comunicación a través de telefonía móvil. La situación se da en el marco del avance del fuego que se inició en la zona de Puerto Patriada y se extendió hasta cercanías de Epuyén, generando serias complicaciones en la región.

 

La emergencia mantiene en vilo a toda la región cordillerana, con comunidades enteras atravesando horas de gran preocupación ante el impacto del fuego y sus consecuencias directas sobre la vida cotidiana.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Paprika se renueva: El emprendimiento que creció, se mudó a un edificio histórico y apuesta a un polo gastronómico
2
 Situación crítica en Los Alerces: El viento intensificó el incendio y las llamas avanzan sin control
3
 Incendio PNLA: así avanzó el fuego
4
 Evacúan sectores de Epuyén y cortan la Ruta 40 por el avance del fuego
5
 Alerta en las rutas: Cortan la RN 40 y la RP 71 por el avance de los incendios forestales
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 Alerta máxima en Los Alerces: El fuego avanza hacia el cordón del Alto El Petizo y evacúan Lago Verde.
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -