El avance del fuego dejó sin servicios a la Comarca Andina

En los últimos minutos, y como consecuencia del incendio forestal que afecta a toda la Comarca Andina, numerosos vecinos quedaron sin servicio de agua potable y sin comunicación a través de telefonía móvil. La situación se da en el marco del avance del fuego que se inició en la zona de Puerto Patriada y se extendió hasta cercanías de Epuyén, generando serias complicaciones en la región.

La emergencia mantiene en vilo a toda la región cordillerana, con comunidades enteras atravesando horas de gran preocupación ante el impacto del fuego y sus consecuencias directas sobre la vida cotidiana.

R.G.