Viernes caluroso en Esquel: la máxima llegará a los 30°

Durante la mañana el cielo se mantendrá estable, sin probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde, con el aumento de la temperatura, se espera cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvias baja, que oscila entre el 10 y el 40%. Por la noche, las condiciones continuarán similares, con temperaturas cercanas a los 26°.

En cuanto al viento, se prevén intensidades leves a moderadas, con velocidades que irán de los 7 a los 22 km/h, sin ráfagas significativas anunciadas.

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones frente al calor, mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.

