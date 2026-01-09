20°
Viernes 09 de Enero de 2026
09 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Viernes caluroso en Esquel: la máxima llegará a los 30°

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes 9 de enero se presentará con condiciones plenamente veraniegas en Esquel.
Por Redacción Red43

Durante la mañana el cielo se mantendrá estable, sin probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde, con el aumento de la temperatura, se espera cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvias baja, que oscila entre el 10 y el 40%. Por la noche, las condiciones continuarán similares, con temperaturas cercanas a los 26°.

 

En cuanto al viento, se prevén intensidades leves a moderadas, con velocidades que irán de los 7 a los 22 km/h, sin ráfagas significativas anunciadas.

 

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones frente al calor, mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.

 

 

R.G.

 

