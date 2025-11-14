Bomberos de El Bolsón estallan contra la Comisión: Denuncian fondos ocultos y compras frenadas

El Cuerpo Activo expuso un fuerte quiebre interno con la Comisión Directiva, encabezada por Juan Carlos Martínez. Reclaman demoras en compras esenciales, ausencia de información financiera y aseguran que trabajan sin elementos básicos a semanas del inicio de la época de mayor riesgo.

“El cuerpo activo no se calla más”: tensión abierta dentro de Bomberos de El Bolsón

En conferencia de prensa, la jefatura del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón expuso una crisis interna que, según afirmaron, lleva meses pero “estalló” tras el incendio del Casino de Suboficiales.

El jefe del cuerpo, Enzo Navarro, aseguró que la situación ya es insostenible:

“Arriesgamos nuestras vidas día y noche. Estamos muy cerca de una temporada terrible y seguimos esperando soluciones.”

Navarro explicó que vienen reclamando insumos básicos para trabajar en condiciones seguras, sin recibir respuestas por parte de la Comisión Directiva.

Demoras en compras y material que nunca llega

La jefatura sostuvo que presentó múltiples presupuestos desde el inicio de su gestión, algunos aprobados y otros sin tratar. Lo solicitado, aseguran, es básico para operar en emergencias.

“Decir que está todo bien no es real. No tener linternas propias y tener que pedirlas prestadas habla por sí solo.”

El problema no es solo la falta de aprobación, sino también los tiempos: cuando finalmente se autoriza una compra, el material ya no está disponible o aumentó de precio.

Un caso concreto fue expuesto por Soledad Millaleo, 2° jefa del Cuerpo Activo:

“Pedimos cuatro equipos autónomos y solo se pudieron comprar dos. Tenemos siete autónomos para 45 bomberos.”

La jefatura advirtió que, si ocurre un incendio de magnitud, solo siete bomberos podrían ingresar a un rescate con el equipamiento adecuado, un escenario que calificaron como “gravísimo”.

Denuncia por falta de información financiera y un subsidio millonario desconocido

Otro de los puntos más sensibles señalados por Navarro fue la falta de acceso del Cuerpo Activo a información económica del cuartel.

Relató que incluso el Banco le rechazó la solicitud de acceso a la cuenta institucional y que se enteraron “por fuera del cuartel” del ingreso de un subsidio nacional de 15 millones de pesos, depositado a comienzos de octubre.

“Somos quienes facturamos y quienes damos la cara ante los bomberos. ¿Por qué no se nos informa cuánto ingresa? ¿Por qué se nos oculta?”

Según explicaron, desconocen cuánto dinero hay disponible, qué gastos se realizaron y en qué situación financiera real está la institución.

Nueva asamblea y pedido de diálogo urgente

Tanto Navarro como Millaleo coincidieron en que es necesario recomponer la comunicación interna antes de que comience la temporada de incendios, la más exigente del año para El Bolsón.

“Hasta que se haga la nueva asamblea tiene que haber diálogo. Después, quede quien quede, las cosas tienen que cambiar.”

Ambos remarcaron que, pese al malestar, el Cuerpo Activo continuará respondiendo a cada emergencia, como lo hizo históricamente.

Los jefes también señalaron que el estrés operativo se agrava cuando enfrentan intervenciones sin el equipamiento adecuado, lo que en ocasiones genera conflictos con vecinos.

La situación dejó al descubierto una fractura institucional que se desarrolla en plena antesala de una temporada crítica y con un Cuerpo Activo que exige respuestas inmediatas.

O.P.