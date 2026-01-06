Incendio activo en Puerto Patriada: El fuego vuelve a golpear a la Comarca Andina en pleno verano

El verano vuelve a traer consigo una de las postales más dolorosas y repetidas de la Comarca Andina: el fuego avanzando sobre el bosque, las viviendas en riesgo y comunidades enteras atravesadas por la angustia. Desde la tarde de ayer, un incendio forestal permanece activo en la zona de Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo.

El siniestro fue detectado el lunes 5 de enero y, al cierre del Parte N° 1 emitido a las 23 horas por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), continúa sin control. La superficie afectada aún no pudo ser determinada, pero se confirmó que las llamas avanzan sobre matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Operativo para proteger viviendas y vidas

Durante la jornada, cerca de 120 combatientes trabajaron intensamente en el lugar, con el foco puesto principalmente en la protección de viviendas, ante el avance del fuego impulsado por las condiciones climáticas propias de esta época del año.

El operativo reúne a múltiples instituciones locales, provinciales y nacionales. Participan brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, la Brigada Nacional Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF-AFE), Parque Nacional Lago Puelo, SPLIF El Bolsón, además de los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, El Bolsón, El Hoyo y Trevelin.

En el aire, el despliegue incluye seis medios aéreos que operaron durante el día, entre helicópteros con helibalde, aviones hidrantes y anfibios, pertenecientes tanto al Servicio Nacional como al Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut.

Evacuaciones preventivas

Como medida preventiva, Protección Ciudadana coordinó la evacuación de turistas y pobladores de sectores cercanos al incendio.

El trabajo en territorio cuenta además con el apoyo de la Secretaría de Bosques, las municipalidades de El Hoyo y Epuyén, Protección Civil, Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional, personal de Salud, organismos viales y áreas técnicas, entre otros.

Para la jornada de hoy se prevé reforzar el operativo, con la incorporación de brigadistas del SPMF Zona Sur, la Brigada Nacional Centro, SPLIF Bariloche y personal proveniente de Neuquén, lo que elevará el número de combatientes en línea a aproximadamente 130 personas.

El fuego que se repite: una herida abierta cada verano

Lo que ocurre hoy en Puerto Patriada no es un hecho aislado. Cada verano, alguna localidad de la Comarca Andina vuelve a enfrentarse al fuego, dejando una estela de tristeza, dolor, pérdidas materiales, daño ambiental y comunidades marcadas por la incertidumbre.

Bosques que tardaron décadas en crecer pueden desaparecer en cuestión de horas. Familias que ven amenazados sus hogares. Brigadistas que arriesgan su vida. Y una pregunta que se repite año tras año: ¿por qué sigue pasando?

Por el momento, la causa del incendio se encuentra en investigación.

Este incendio recién comienza y podría extenderse durante varios días o incluso semanas. A partir de ahora, cada parte diario será una nueva fotografía de una emergencia que evoluciona, pero también una oportunidad para mirar el problema desde distintos ángulos: el impacto ambiental, el desgaste de los brigadistas, la prevención que no llega, la memoria de otros incendios y el dolor que se acumula en la montaña y en la Comarca.

Mientras tanto, el pedido es intensifica: extremar cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar nuevos focos de incendio.

