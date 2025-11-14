El Hoyo lanzó una búsqueda de personal: Requisitos, áreas disponibles y cómo postularse

La Municipalidad de El Hoyo anunció una nueva convocatoria laboral para incorporar personal a las áreas de Medio Ambiente y Espacios Verdes, con el objetivo de reforzar tareas operativas y de mantenimiento en distintos sectores de la localidad. Se trata de cuatro puestos disponibles, y la inscripción ya se encuentra abierta.

Qué perfiles se buscan

Según informó el municipio, quienes se postulen deberán contar preferentemente con carnet de conducir, dado que varias de las tareas pueden requerir movilidad y operatividad en distintos puntos de la localidad.

Cómo postularse

Las personas interesadas en aplicar deberán acercarse personalmente a la oficina de Obras Públicas, ubicada en el edificio municipal. La atención es de lunes a viernes, de 8 a 13.30 horas.

O.P.