Viernes 14 de Noviembre de 2025
14 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Peregrinación al renovado Santuario de la Virgen de las Nieves

Durante el año se restauraron las tejas originales del techo, la cruz y más trabajos que podrán ser disfrutados por los creyentes este domingo a las 16 horas. Los detalles.
La comunidad de la Prelatura de Esquel se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional peregrinación al Santuario de La Virgen de las Nieves.

 

Este domingo 16 de Noviembre, con el lema “Con María y Ceferino, peregrinos de esperanza”, inspirado en el Año Jubilar vivido por la Iglesia en todo el mundo.

 

Habrá cuatro puntos de salida: Esquel (6:00 hs), Trevelin (10:30hs), Puente Rio Percy (11:00hs) y Aldea Escolar (14:00hs). La misa central se celebrará a las 16:00, acompañada por un izamiento de bandera como novedad y la invitación formal a los intendentes de la región.

 



Desde el área de Salud se reiteraron recomendaciones para los peregrinos: uso de ropa y calzado cómodos, hidratación cada media hora, frutas o frutos secos para sostener la energía, evitar el alcohol y que quienes tienen enfermedades crónicas lleven su medicación.

 

Se dispondrá de stands sanitarios, capacitación en RCP, y controles de signos vitales.

 


En materia de tránsito, solo podrán ascender vehículos que transporten personas con discapacidad; el resto deberá estacionar en los sectores señalizados, con acompañamiento de policía, gendarmería y bomberos.

 


Durante el año se llevó adelante un importante trabajo de restauración, realizado en conjunto por vecinos y especialistas en el exterior y techos del santuario: se renovó el techo manteniendo las tejas originales.

 

También se reemplazó la cruz exterior y continúan las tareas de puesta en valor del Campanario. Se pintó el piso de madera de alerce. La renovación estética del santuario estuvo a cargo del Sr. Carlos Guzmán, y podrán ser admiradas por los creyentes en esta tradicional ceremonia.

 

