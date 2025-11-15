Arrancó la fiesta del Newcom Femenino en Trevelin

Se está viviendo una verdadera fiesta donde “las chicas solo quieren divertirse”, como dice la canción. El divertimento a pleno de un torneo que ojalá quede en el calendario deportivo de todos quienes aman al Newcom.

Un total de 36 equipos, muchos de ellos foráneos, están participando de la tercera edición de la Copa Challenger de Newcom Femenino quienes además disfrutan de la excelente recepción que les brinda El Molino Newcom, grupo de amigos y amigas quienes se pusieron al hombro el armado de este torneo.

Están participando equipos de Gobernador Costa, Rawson, Paso del Sapo, Trelew, Alto Rio Senguer, Comodoro Rivadavia, Zapala, Esquel, Lago Puelo, Neuquén, Lagunita Salada, Bariloche, Junín de los Andes, Villa La Angostura y los locales de Trevelin.

El torneo se está desarrollando en las categorías +40, +50 y +60 años, todas en la rama femenina.

Compartimos ahora, imágenes de una jornada espectacular que tiene como cierre este domingo donde se jugarán las finales en todas las categorías.