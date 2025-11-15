14°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 15 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deportesel molino newcomChubut DeportesNewcom femenino
15 de Noviembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Arrancó la fiesta del Newcom Femenino en Trevelin

Un impecable torneo se está desarrollando en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de la localidad del “Pueblo del Molino”
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Se está viviendo una verdadera fiesta donde “las chicas solo quieren divertirse”, como dice la canción. El divertimento a pleno de un torneo que ojalá quede en el calendario deportivo de todos quienes aman al Newcom.

 

Un total de 36 equipos, muchos de ellos foráneos, están participando de la tercera edición de la Copa Challenger de Newcom Femenino quienes además disfrutan de la excelente recepción que les brinda El Molino Newcom, grupo de amigos y amigas quienes se pusieron al hombro el armado de este torneo.

 

Están participando equipos de Gobernador Costa, Rawson, Paso del Sapo, Trelew, Alto Rio Senguer, Comodoro Rivadavia, Zapala, Esquel, Lago Puelo, Neuquén, Lagunita Salada, Bariloche, Junín de los Andes, Villa La Angostura y los locales de Trevelin.

 

El torneo se está desarrollando en las categorías +40, +50 y +60 años, todas en la rama femenina.

 

Compartimos ahora, imágenes de una jornada espectacular que tiene como cierre este domingo donde se jugarán las finales en todas las categorías.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nilda “Titina” Chemín: solidaridad en modo infinito.
2
 Kevin Ledesma fue condenado por el Jurado Popular; la pena se discutirá la próxima semana
3
 El tiste y trágico final de un cantante de cumbia: lo picó una avispa y murió
4
 Esquel tendrá un fin de semana intenso con la agenda cultural y deportiva
5
 El Proyecto "Frutillas del Viento" recibe distinción del Senado de la Nación
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -