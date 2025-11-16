Desde la liga infantil hasta el torneo federal, la pelota rueda todo el domingo en Esquel

Con propuestas para todas las edades, la ciudad invita a la comunidad a disfrutar de mucho fútbol, básquet y las instancias finales de futsal, para compartir y disfrutar.

Este domingo 16 de noviembre la agenda se concentra principalmente en el fútbol y el futsal, con actividad desde la mañana hasta el atardecer en el Gimnasio Municipal, el Estadio y la Cancha del Club San Martín.

Fútbol, básquet y futsal en la agenda dominical

La jornada deportiva arrancó a las 9:00 horas con la Liga Municipal del Fútbol Infantil en el Gimnasio Municipal.

Al mediodía, a las 12:00 horas, el foco se traslada al Estadio Municipal con la Primera División Femenino de la Liga del Oeste.

La acción continúa a las 15:00 horas con las Finales AFE C17 – División B y División A – Femenino – Honor, que se disputarán en el Gimnasio Municipal.

Tarde de Definiciones y Torneo Federal

La tarde estará marcada por las definiciones y la participación regional:

A las 17:00 horas, se llevará a cabo el Torneo Regional Federal Amateur en la Cancha del Club San Martín, con el enfrentamiento entre San Martín vs. Cruz del Sur de Bariloche.

Paralelamente, a las 17:00 horas, el Gimnasio del Club San Martín será el escenario de las Semi-Finales de la Liga Panamericana de Futsal.

La Municipalidad de Esquel invita a la comunidad a revisar la agenda completa y anotar las actividades preferidas para acompañar y alentar a los deportistas.





