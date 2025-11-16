13°
16° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 16 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43FutbolFutsalBasquet
16 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Desde la liga infantil hasta el torneo federal, la pelota rueda todo el domingo en Esquel

Habrá partidos en el Estadio Municipal, el Gimnasio Municipal y la cancha del Club San Martín. La tarde se concentra en las instancias de semi-finales de Futsal y el enfrentamiento San Martín vs. Cruz del Sur de Bariloche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con propuestas para todas las edades, la ciudad invita a la comunidad a disfrutar de mucho fútbol, básquet y las instancias finales de futsal, para compartir y disfrutar.

 

Este domingo 16 de noviembre la agenda se concentra principalmente en el fútbol y el futsal, con actividad desde la mañana hasta el atardecer en el Gimnasio Municipal, el Estadio y la Cancha del Club San Martín.

 

Fútbol, básquet y futsal en la agenda dominical

 

La jornada deportiva arrancó a las 9:00 horas con la Liga Municipal del Fútbol Infantil en el Gimnasio Municipal.

 

Al mediodía, a las 12:00 horas, el foco se traslada al Estadio Municipal con la Primera División Femenino de la Liga del Oeste.

 

La acción continúa a las 15:00 horas con las Finales AFE C17 – División B y División A – Femenino – Honor, que se disputarán en el Gimnasio Municipal.

 

Tarde de Definiciones y Torneo Federal

 

La tarde estará marcada por las definiciones y la participación regional:

 

  • A las 17:00 horas, se llevará a cabo el Torneo Regional Federal Amateur en la Cancha del Club San Martín, con el enfrentamiento entre San Martín vs. Cruz del Sur de Bariloche.

     

  • Paralelamente, a las 17:00 horas, el Gimnasio del Club San Martín será el escenario de las Semi-Finales de la Liga Panamericana de Futsal.

     

La Municipalidad de Esquel invita a la comunidad a revisar la agenda completa y anotar las actividades preferidas para acompañar y alentar a los deportistas.


T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nilda “Titina” Chemín: solidaridad en modo infinito.
2
 El maestro Gabriel Egmann emocionó con su discurso en la Escuela 188 sobre el verdadero sentido de la tradición
3
 El éxito del acto de Tradición que movilizó a Alto Río Percy y contó con el apoyo del Intendente
4
 Caos quimico y fuego gigante: La Explosión en Spegazzini dejó 22 heridos y una alerta ambiental desmentida
5
 La memoria viva de Don Toto, un carrero de toda la vida en Río Percy
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -