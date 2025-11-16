16°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 16 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
16 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Charla clave en el INTA sobre riego presurizado para productores y vecinos

El encuentro del 17 de noviembre a las 9:00 hs enseñará las mejores técnicas para optimizar el uso del agua en agricultura, parques y hogares, con foco en riego por goteo y aspersión.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el objetivo de optimizar el uso del agua en diferentes ámbitos, se convoca a una importante "Invitación a Charla sobre Riego presurizado en sistemas agrícolas, espacios verdes y residenciales". Esta capacitación es una oportunidad imperdible para productores y vecinos interesados en la eficiencia hídrica.

 

La charla está destinada a interesados en riego, específicamente en riego por goteo y por aspersión. El encuentro se enfocará en las mejores técnicas para optimizar el uso del agua en agricultura, parques y hogares.

 

Detalles de la Capacitación

 

La jornada técnica se llevará a cabo el 17 de noviembre a las 09 hs.

 

El lugar de encuentro será el Salón del INTA Esquel.

 

La disertación estará a cargo de Agustín Burgueño, representante de MUNDITOL división riego.

 

La Municipalidad de Esquel enfatiza la importancia de esta "Capacitación Clave en Esquel" para abordar el tema del Riego Presurizado.

 

Para asegurar el lugar, la inscripción se realiza escaneando el código QR que figura en el afiche.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El maestro Gabriel Egmann emocionó con su discurso en la Escuela 188 sobre el verdadero sentido de la tradición
2
 El éxito del acto de Tradición que movilizó a Alto Río Percy y contó con el apoyo del Intendente
3
 La memoria viva de Don Toto, un carrero de toda la vida en Río Percy
4
 Detuvieron al abuelo acusado de abuso sexual agravado contra su nieta en Esquel
5
 QEPD Ercilia Enriqueta Calderero (Chita)
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -