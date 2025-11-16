Charla clave en el INTA sobre riego presurizado para productores y vecinos

Con el objetivo de optimizar el uso del agua en diferentes ámbitos, se convoca a una importante "Invitación a Charla sobre Riego presurizado en sistemas agrícolas, espacios verdes y residenciales". Esta capacitación es una oportunidad imperdible para productores y vecinos interesados en la eficiencia hídrica.

La charla está destinada a interesados en riego, específicamente en riego por goteo y por aspersión. El encuentro se enfocará en las mejores técnicas para optimizar el uso del agua en agricultura, parques y hogares.

Detalles de la Capacitación

La jornada técnica se llevará a cabo el 17 de noviembre a las 09 hs.

El lugar de encuentro será el Salón del INTA Esquel.

La disertación estará a cargo de Agustín Burgueño, representante de MUNDITOL división riego.

La Municipalidad de Esquel enfatiza la importancia de esta "Capacitación Clave en Esquel" para abordar el tema del Riego Presurizado.

Para asegurar el lugar, la inscripción se realiza escaneando el código QR que figura en el afiche.





T.B