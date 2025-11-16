13°
16 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El viento protagonizará la jornada del domingo con cielo variable

Entérate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional 
Por Redacción Red43

El pronóstico del tiempo para hoy, domingo 16 de noviembre, indica una jornada con una máxima de 18°C en la tarde.

 

 

La mañana comenzará fría, con 2°C y cielo despejado en la madrugada. No se espera probabilidad de precipitaciones durante el día. El cielo estará algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, cuando la temperatura ascienda a 18°C.

 

 

El viento del Suroeste (SO) se sentirá fuerte en la madrugada, con ráfagas de 42 a 50 km/h, y aumentará en la noche a un rango de 32 a 41 km/h.

 

 

F.P

 

