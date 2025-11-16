El viento protagonizará la jornada del domingo con cielo variable

El pronóstico del tiempo para hoy, domingo 16 de noviembre, indica una jornada con una máxima de 18°C en la tarde.

La mañana comenzará fría, con 2°C y cielo despejado en la madrugada. No se espera probabilidad de precipitaciones durante el día. El cielo estará algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, cuando la temperatura ascienda a 18°C.

El viento del Suroeste (SO) se sentirá fuerte en la madrugada, con ráfagas de 42 a 50 km/h, y aumentará en la noche a un rango de 32 a 41 km/h.

F.P