Lunes 17 de Noviembre de 2025
17 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Epuyén prepara su temporada y anticipa actividades gratis para el finde largo

Epuyén anunció las fechas oficiales de su temporada y anticipa un finde XL con actividades gratuitas, recorridos guiados y experiencias al aire libre en el Parque Municipal Puerto Bonito.
La Municipalidad de Epuyén anunció que los días 12, 13 y 14 de diciembre se realizará el Lanzamiento de Temporada junto con el aniversario del Parque Municipal Puerto Bonito, un espacio que cada año reúne a vecinos y turistas para disfrutar el verano en un entorno natural majestuoso.

 

Pero la propuesta no se limita a diciembre: la localidad ya palpita el fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre, con caminatas guiadas, recorridos interpretativos, yoga en un sitio espiritual y actividades al aire libre para todos los gustos.

 

Adelanto del espíritu de temporada

 

De cara al lanzamiento oficial de diciembre, Epuyén ofrece para el finde XL una agenda variada que muestra por qué la localidad se consolida como destino de naturaleza y tranquilidad.

 

El viernes 21 a las 11, el Técnico en Turismo Daniel Díaz encabezará una caminata por Puerto Bonito hasta la Bahía El Desafío, una oportunidad para conocer los paisajes más representativos del Parque Municipal. El punto de encuentro será en los sanitarios del Parque Municipal Puerto Bonito.

 

El sábado 22 a las 15 será el turno del Recorrido Botánico “Conociendo la flora local”, guiado por la docente Viviana Hechem Fogazzi, ideal para quienes disfrutan de descubrir especies nativas, colores y aromas desde una mirada interpretativa. La actividad comenzará en el primer mirador del Parque Municipal Puerto Bonito.

 

 

El domingo 23 a las 17, el grupo Sendero del Sol, junto a la guía Ayelén Rojo, organizará una Caminata Solidaria desde el Puente del Minas (Ruta 40).

 

Y para cerrar el fin de semana, el lunes 24 a las 16 horas Sol Berias brindará una clase de yoga en la Stupa Samantabhadra, una experiencia de bienestar en un entorno cargado de significado espiritual.

 

Actividades gratuitas y abiertas a todo público

 

Desde Turismo de Epuyén informaron que todas las actividades son libres y gratuitas, y que no se necesita experiencia previa. Consultas al 2945 59 3910.

 

Hacia diciembre: un lanzamiento de temporada para agendar

 

El anuncio central de la Municipalidad confirma que el 12, 13 y 14 de diciembre Epuyén celebrará un nuevo Lanzamiento de Temporada junto con el aniversario del Parque Municipal Puerto Bonito.
Se espera una programación que combine propuestas culturales, recreativas y naturales, convirtiendo al parque en el corazón de la celebración.

 

La localidad apuesta a un verano con fuerte presencia de actividades al aire libre, experiencias de bienestar y recorridos guiados que ponen en valor su patrimonio natural.

 

 

 

O.P.

 

