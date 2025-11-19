Controlaron el incendio en la Planta de Residuos de Esquel

La Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Esquel activó un estado de alerta este martes a raíz de un principio de incendio en el predio del relleno sanitario. El fuego, que se propagó en varios puntos alimentado por el viento, habría sido provocado por combustión interna de metano generado en la materia orgánica compactada. Tras horas de trabajo, el foco fue controlado.

El aviso lo dio la maquinista de la planta pasado el mediodía, lo que permitió una rápida intervención de tres dotaciones de Bomberos Voluntarios. Aunque el fuego llegó a reactivarse en distintas áreas, el personal logró contener la situación utilizando material de cobertura y compactación para sellar las celdas y evitar nuevas emisiones de gas inflamable.

Mariana López Rey, gerente del GIRSU, confirmó que la emergencia y el fuego está controlado. Además, aseguró que se está trabajando con material de cobertura y compactación de celdas para evitar nuevos focos.

Si bien las llamas fueron extinguidas, el sector permanecerá bajo vigilancia por posibles reactivaciones vinculadas a los gases internos del relleno sanitario.

