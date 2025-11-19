Trámites de DNI y pasaporte en el interior: El Registro Civil Móvil llega a Ricardo Rojas, San Martín y Corcovado

El Gobierno del Chubut informa que su Unidad Móvil del Registro Civil realizará esta semana una nueva recorrida por distintas localidades del interior provincial para facilitar a los vecinos el acceso a trámites documentarios. En este caso se brindará atención en Ricardo Rojas, José de San Martín y Corcovado. Los interesados podrán realizar trámites de DNI, Pasaporte, actualizaciones y rectificaciones, entre otros servicios habituales del Registro Civil.

Estas acciones se llevan adelante a través del Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio Torres, orientadas a mejorar la eficiencia del servicio y garantizar mayor accesibilidad a todos los habitantes de la provincia.

La Unidad Móvil iniciará su actividad el jueves 20 de noviembre en la localidad de Ricardo Rojas, donde atenderá de 9 a 17 horas en el Juzgado de Paz, ubicado sobre Calle Malvinas Argentinas S/N.

El operativo continuará el viernes 21 en José de San Martín, con atención de 11 a 19 horas en el Gimnasio Municipal, ubicado entre Avenida Perito Moreno y Ramón Díaz, en el marco del Torneo de Fútbol “Sanmartinianitos”.

Finalmente, el sábado 22 de noviembre el móvil se trasladará a Corcovado, prestando servicio de 9 a 17 horas en el Juzgado de Paz, ubicado sobre 25 de Mayo S/N.

E.B.W.