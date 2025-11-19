18°
19 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trámites de DNI y pasaporte en el interior: El Registro Civil Móvil llega a Ricardo Rojas, San Martín y Corcovado

El móvil del Registro Civil de Chubut visitará Ricardo Rojas, José de San Martín y Corcovado del 20 al 22 de noviembre. Vecinos podrán gestionar DNI, Pasaporte, rectificaciones y más para mejorar la accesibilidad al servicio.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut informa que su Unidad Móvil del Registro Civil realizará esta semana una nueva recorrida por distintas localidades del interior provincial para facilitar a los vecinos el acceso a trámites documentarios. En este caso se brindará atención en Ricardo Rojas, José de San Martín y Corcovado. Los interesados podrán realizar trámites de DNI, Pasaporte, actualizaciones y rectificaciones, entre otros servicios habituales del Registro Civil.

 

Estas acciones se llevan adelante a través del Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio Torres, orientadas a mejorar la eficiencia del servicio y garantizar mayor accesibilidad a todos los habitantes de la provincia.

 

La Unidad Móvil iniciará su actividad el jueves 20 de noviembre en la localidad de Ricardo Rojas, donde atenderá de 9 a 17 horas en el Juzgado de Paz, ubicado sobre Calle Malvinas Argentinas S/N.

 

El operativo continuará el viernes 21 en José de San Martín, con atención de 11 a 19 horas en el Gimnasio Municipal, ubicado entre Avenida Perito Moreno y Ramón Díaz, en el marco del Torneo de Fútbol “Sanmartinianitos”.

 

Finalmente, el sábado 22 de noviembre el móvil se trasladará a Corcovado, prestando servicio de 9 a 17 horas en el Juzgado de Paz, ubicado sobre 25 de Mayo S/N.

 

 

 

E.B.W. 

 

