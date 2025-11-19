17°
Miércoles 19 de Noviembre de 2025
19 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Confirmaron que los cuatro incendios de El Bolsón fueron extinguidos

Todos habían sido originados por problemas eléctricos asociados a la caída de árboles.
Los cuatro incendios que se declararon el lunes en El Bolsón, en plena alerta amarilla por vientos, ya se encuentran oficialmente extinguidos. Así lo confirmó el SPLIF este martes, tras dos días de trabajo y control en los perímetros afectados.

 

Focos en Ruta 40, Perito Moreno y Cuesta del Ternero

 

Los primeros avisos llegaron por dos principios de incendio: uno en el km 1923 de la Ruta 40 y otro en el camino al cerro Perito Moreno. Ambos fueron atacados rápidamente y no lograron expandirse.

 

Los otros dos focos (el incendio Los Fuegos, en el km 1922 de la Ruta 40, que alcanzó una hectárea, y el incendio Laguna de Ruiz, en la Cuesta del Ternero, con 0,36 hectáreas afectadas) también fueron controlados y declarados extinguidos en las horas siguientes.

 

Un origen común: problemas eléctricos por caída de árboles

 

Según el SPLIF, todos los eventos tuvieron el mismo detonante: árboles derribados por el viento que impactaron sobre el tendido eléctrico, generando chispas y combustión en zonas de vegetación reseca.

 

 

Las ráfagas del lunes fueron especialmente fuertes. En algunos sectores, la intensidad fue suficiente para arrancar de raíz árboles de gran porte, lo que además obligó al personal a recorrer distintos caminos despejando troncos que obstruían pasos o ponían en riesgo viviendas.

 

Un escenario que preocupa hacia adelante

 

Esta primavera ventosa llega después de un invierno con escasas precipitaciones, lo que deja a la Comarca Andina con niveles bajos de humedad en el suelo y mayor exposición ante cualquier chispa.

 

El SPLIF recordó que, con una temporada que se perfila compleja, la herramienta más efectiva sigue siendo el aviso temprano. Ante cualquier columna de humo, la recomendación es comunicarse de inmediato al 103.

 

 

 

O.P.

 

