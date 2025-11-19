Desactivaron una ocupación ilegal de tierras fiscales en Cerro Radal

La Municipalidad de Lago Puelo y la Policía del Chubut llevaron adelante un operativo para desactivar una ocupación ilegal de tierras fiscales detectada en el paraje Cerro Radal, en cercanías del vertedero municipal, dentro del sector conocido como Altos de Radal. La intervención se produjo tras una denuncia vecinal.

El operativo

El procedimiento comenzó a partir del aviso de vecinos del sector. Personal de la Comisaría de Lago Puelo acudió en primera instancia, identificó a los ocupantes y constató la instalación de un asentamiento en construcción.

Al día siguiente, durante el operativo municipal, se verificó el avance sobre el terreno y se retiraron los elementos colocados para ocuparlo. Según informaron, la ocupación se consideró ilegal debido a que el predio es fiscal y no puede ser transferido por particulares sin autorización del Estado. Los ocupantes aseguraron haber adquirido el lote, argumento que no tiene validez jurídica para este tipo de tierras.

Marco legal y política municipal sobre ocupaciones

La intervención se realizó bajo la ordenanza municipal N.º 70/24, que regula el régimen de regularización de tierras fiscales. Esta normativa fue diseñada para abordar una problemática extendida: numerosos asentamientos informales originados en gestiones anteriores y que, por años, quedaron en procesos judiciales sin resolución.

El esquema actual plantea dos líneas de acción paralelas:

Regularizar ocupaciones preexistentes , para que quienes ya estaban en los terrenos comiencen a tributar.

Impedir nuevas tomas de tierras fiscales.

Tala indebida y actuación de Bosques

Durante el procedimiento se detectó además una tala no autorizada de pinos, por lo que se dio intervención inmediata a la Secretaría de Bosques de Chubut, que ya inició las actuaciones por infracción forestal.

El municipio remarcó que, en el actual contexto de alto riesgo de incendios, la presencia de residuos vegetales acumulados en zonas de bosque implica un riesgo extra, por lo que este tipo de prácticas requieren intervención rápida.

O.P.