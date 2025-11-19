18°
18° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 19 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelChubutRed43Concejo Deliberante Esquelsesiones ordinarias
19 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Este jueves sesiona el Concejo Deliberante de Esquel

Será a partir de las 9:30 hs en el Salón Walter Cristiani en el Centro Cultural Melipal. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este jueves 20 de noviembre desde las 9:30 hs se realizará la décima sexta sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante. El encuentro será en el Salón Walter Cristiani en el Centro Cultural Melipal.

 

Entre los temas a tratarse se destaca la declaración de emergencia hídrica, pero también la declaración de interés municipal del III Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas: "Malvinas, un nombre con fuerza de mujer", la ratificación del Convenio de Capacitación con Secretaría de Trabajo, la ratificación del Convenio N° 1993 con administración de Vialidad Provincial, y la ratificación del contrato de locación telefónica móviles de Argentina S.A. y la Municipalidad, entre otros. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Stefani Belén Jorge: emoción, orgullo y un sueño cumplido
2
 Principio de incendio en la planta de tratamiento de residuos
3
 Operadores de Esquel reclaman mayor promoción oficial ante la caída de reservas de verano
4
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
5
 El Centro de Entrenamiento Apolo, una fábrica de Campeones Mundiales
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
3
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
4
 QEPD Víctor Homero Argel
5
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -