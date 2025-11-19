Este jueves sesiona el Concejo Deliberante de Esquel

Este jueves 20 de noviembre desde las 9:30 hs se realizará la décima sexta sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante. El encuentro será en el Salón Walter Cristiani en el Centro Cultural Melipal.

Entre los temas a tratarse se destaca la declaración de emergencia hídrica, pero también la declaración de interés municipal del III Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas: "Malvinas, un nombre con fuerza de mujer", la ratificación del Convenio de Capacitación con Secretaría de Trabajo, la ratificación del Convenio N° 1993 con administración de Vialidad Provincial, y la ratificación del contrato de locación telefónica móviles de Argentina S.A. y la Municipalidad, entre otros.

R.G.