Volvió a funcionar el servicio para afiliados de Unión Personal 

El Círculo Médico de Esquel informó que este martes 18 de noviembre se reanudó el servicio a la obra social Unión Personal, que desde ahora volverá a operar en la ciudad a través de la gerenciadora VISITAR SRL. La entidad comunicó que la normalización del vínculo permitirá a los afiliados retomar consultas y prestaciones en los consultorios y clínicas locales.

Las consultas deberán ser autorizadas directamente en los consultorios, por los profesionales, las secretarias o recepcionistas a través del extranet de VISITAR SRL. de acuerdo al plan de cada afiliado, por lo que algunas atenciones requerirán el pago de un coseguro.

Las prácticas médicas y cirugías programadas deben ser autorizadas exclusivamente por el afiliado, utilizando para ello la aplicación VISITAR SRL. En estos casos, el coseguro —si corresponde— deberá abonarse directamente a la gerenciadora mediante la misma app.

SL