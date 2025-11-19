Concejales de Chubut se capacitan sobre la toma de decisiones en el manejo de recursos públicos

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de control y análisis financiero de los ediles, comenzó ayer martes el curso "Introducción al Presupuesto Municipal para concejales de la provincia del Chubut". La capacitación es parte del Programa de Cooperación Interinstitucional para Concejos Deliberantes de la Legislatura del Chubut, y se realiza en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Sociales del Poder Ejecutivo Provincial.

El curso, al que se inscribieron más de 50 legisladores municipales de distintas localidades, es la continuidad de la temática abordada durante el Foro Provincial de Concejales que se llevó a cabo el pasado 9 de octubre en Tecka. Dicho foro fue organizado junto a la Municipalidad que encabeza el intendente Jorge Seitune, y contó con la presencia de cerca de 80 ediles y la participación del vicegobernador y presidente de la Legislatura, Gustavo Menna.

Contenidos y Modalidad

La capacitación se desarrollará en modalidad online durante las próximas dos semanas, manteniendo la continuidad de la etapa presencial dictada por los profesores Ricardo Gerosa Lewis y Facundo Ball en Tecka.

La primera clase, dictada por el licenciado en Administración Jorge Junyent (exconcejal y expresidente del Concejo Deliberante de Esquel), y acompañado por la tutora del curso, Fernanda Abdala, abordó el Módulo I, enfocado en:

Conceptualización del presupuesto público municipal y su finalidad.

Formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del presupuesto.

Toma de decisiones y la dimensión ética de la evaluación presupuestaria, atendiendo a las determinaciones que toman los Poderes Ejecutivos sobre los recursos públicos.

La próxima clase está prevista para el miércoles 26 de noviembre y estará a cargo del abogado Brian Maza Forconi. El curso culminará en la tercera semana con una evaluación opcional.

El objetivo principal de esta capacitación es brindar a los participantes bases conceptuales y prácticas sólidas para el análisis y control del proceso presupuestario municipal.

F.P