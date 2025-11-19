ANMAT prohíbe la comercialización de una marca de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata de la comercialización, distribución y publicidad de los productos domisanitarios Seco Cleaner, tras comprobar que se vendían sin autorización oficial.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 8518/2025, incluye limpiadores, desengrasantes y cualquier artículo bajo esa marca, tanto en comercios como en plataformas digitales.

El organismo advirtió que, al desconocerse su origen y proceso de elaboración, existe riesgo para la salud, por lo que ordenó retirar todos los lotes y notificó a las provincias para controlar el cumplimiento.

Por este motivo, ANMAT recordó a los consumidores verificar siempre el número de registro en productos de limpieza.

R.G.