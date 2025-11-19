18°
Miércoles 19 de Noviembre de 2025
19 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

ANMAT prohíbe la comercialización de una marca de limpieza

Seco Cleaner fue retirada del mercado por carecer de registro sanitario y no contar con autorización de fabricación. La medida rige en todo el país.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata de la comercialización, distribución y publicidad de los productos domisanitarios Seco Cleaner, tras comprobar que se vendían sin autorización oficial.

 

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 8518/2025, incluye limpiadores, desengrasantes y cualquier artículo bajo esa marca, tanto en comercios como en plataformas digitales.

 

El organismo advirtió que, al desconocerse su origen y proceso de elaboración, existe riesgo para la salud, por lo que ordenó retirar todos los lotes y notificó a las provincias para controlar el cumplimiento.

 

Por este motivo, ANMAT recordó a los consumidores verificar siempre el número de registro en productos de limpieza.

 

 

